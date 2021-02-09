«Китай хочет того же, что и США»: глава Huawei надеется на диалог с Байденом

Генеральный директор и основатель компании Huawei Жэнь Чжэнфэй пообщался с журналистами на открытии новой лаборатории компании в китайском городе Тайюань. В рамках своего выступления бизнесмен выразил надежду на то, что отношения его бренда с новым президентом США Джо Байденом окажутся более продуктивными, чем при предыдущей администрации, сообщает CNBC.

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Глава Huawei ожидает смягчения санкций в отношении его компании, которую администрация Дональда Трампа подозревала в шпионаже в пользу китайского правительства. В результате в 2019 году вендор был объявлен угрозой национальной безопасности США и внесен в черный список. Это привело к тому, что американские компании были вынуждены разорвать свои контракты с опальным брендом. В Huawei при этом не раз отрицали все обвинения.

По словам Жэнь Чжэнфэя, он был бы рад звонку от Байдена.

«Я с удовольствием пообщался бы по телефону по поводу дальнейшего совместного развития. США нацелены на экономический рост, и Китай хочет того же», — заявил глава компании журналистам.

Жэнь Чжэнфэй указал, что сотрудничество между двумя странами поможет и американскому бизнесу, который также пострадал из-за невозможности вести дела с Huawei.

«Если нам удастся увеличить производственные мощности Huawei, то это откроет американским компаниям больше возможностей. Я верю, что это будет взаимовыгодно. Я надеюсь, что новая администрация будет держать это в уме при выборе своей дальнейшей политики. Мы по-прежнему надеемся, что сможем закупать в больших объемах американские запчасти, а также оборудование, чтобы все мы могли извлечь из этого выгоду», — сказал Жэнь.

Бизнесмен выразил уверенность в том, что Huawei удастся преодолеть все трудности и «выжить».

По словам гендиректора, в 2020 году прибыль компании увеличилась, но конкретными цифрами Жэнь Чжэнфэй не поделился.

По мнению пресс-секретаря коммуникационной группы iMARS и директора по связям с общественностью маркетплейса «Спутник» Екатерины Вронской, сегодня сложно предоставить точный обоснованный прогноз по поводу нормализации отношения американской стороны к компании Huawei.

«Конфликт продолжается достаточно давно, так как первые столкновения на почве нарушения патентов и незаконного копирования операционной системы Cisco начались еще в 2003 году, а в 2008-м правительство США сочло китайского IT-гиганта угрозой государственной безопасности. Для технологической индустрии правление Трампа ознаменовалось войной США с китайскими компаниями.

И даже при действующем президенте технологическая конкуренция между Китаем и США продолжит усиливаться, тем не менее курс Байдена и его взгляды на внешнеэкономическую политику в отношении других стран и зарубежных компаний несколько отличаются, так как он настроен действовать не столько жестко, сколько более стратегически.

Именно поэтому при новых условиях Huawei пытается смягчить действующие противоречия. Безусловно, какие-то меры для сдерживания Китая будут приниматься, но торговые конфликты между США и Китаем могут несколько ослабнуть после пересмотра санкций в отношении Huawei, SMIC и многих других китайских технологических компаний. Этот вариант позволит продолжить глобальное развитие китайского бизнеса за рубежом, а также станет одним из способов восстановления американской экономики, находящейся в упадке после COVID-кризиса», — считает Вронская.

Для США и их основных партнеров важной задачей в ближайшие годы станет создание сети 5G без оборудования компании Huawei, и даже позиция Байдена в отношении политики предшественника Трампа не способна повлиять на отмену ограничений в ближайшем будущем, заявляет Евгений Миронюк, аналитик «Фридом Финанс».

«Позиция американской администрации относительно потенциального шпионажа не изменилась. США удалось убедить многие страны-партнеры, например Польшу и Великобританию, отказаться от сотрудничества с Huawei при строительстве сетей 5G.

Вряд ли в позиции этих стран, уже заключающих контракты с другими компаниями, что-то изменится.

Также тренд на ограничение доступа китайских компаний к американским технологиям, вероятно, будет продолжен. Байден сформулировал свою позицию в отношении Китая, считая не обязательным ужесточение санкций и введение новых пошлин. При этом речь об их отмене не идет», — заключил Миронюк.