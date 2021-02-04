«Это не мое решение»: уволен гендиректор Parler

Социальная сеть Parler, которая так и не смогла полностью восстановиться после бойкота со стороны крупнейших компаний Кремниевой долины, осталась без руководителя, передает Fox News. Генеральный директор компании Джон Матце был уволен советом директоров. На официальной странице бизнесмена в LinkedIn в качестве даты окончания его работы в Parler значится январь 2021 года.

Реклама

«29 января 2021 года совет директоров Parler, возглавляемый Ребеккой Мерсер, принял решение немедленно лишить меня поста главы компании. Это не мое решение. Я понимаю, что те, кто контролирует компанию, имели какую-то коммуникацию с сотрудниками и третьими лицами по этому вопросу, из-за чего возникла путаница, вынудившая меня опубликовать это публичное заявление», — заявил Матце.

По словам экс-руководителя Parler, его уволили за «веру в свободу слова» и его видение будущего сервиса, которое выражается «в более эффективном подходе к модерации контента».

Глава совет директоров Parler Ребекка Мерсер также числится директором Фонда Мерсер, одного из спонсоров Республиканской партии США. В последние несколько месяцев, после ноябрьских президентских выборов в Штатах, Parler стала пристанищем для многих сторонников Дональда Трампа и прочих людей с консервативными взглядами.

После событий 6 января, когда протестующие захватили Капитолий, Parler обвинили в подстрекательстве к бунтам. В результате Apple и Google удалили мобильное приложение социальной сети из своих магазинов, объяснив это тем, что их политика запрещает любые призывы к насилию. Это фактически отрезало доступ к Parler для новых мобильных пользователей.

Вскоре после этого Amazon, предоставляющий соцсети услуги хостинга, объявил о прекращении всякого сотрудничества с Parler, из-за чего сайт сервиса был по сути «отключен» от интернета. Тогда Матце в интервью жаловался, что его компании был объявлен массовый бойкот: «Все подрядчики, начиная от сервиса по обмену сообщениями и провайдеров электронной почты до юридического отдела, в один день отказались иметь с нами какие-либо дела».

Сейчас сайт Parler хоть и вернулся к работе, но все еще имеет ограниченный функционал. Хостинг-услуги компании оказывает Epik, также поддерживающий такие скандально известные сайты, как Gab и 8chan, но с момента возвращения Parler в онлайн в ленте появлялись лишь сообщения о несправедливости ситуации с бойкотом.

Мобильное приложение все еще отсутствует в обоих официальных магазинах. Не исключено, что кризис, с которым столкнулась компания, стал одним из ключевых факторов, которые привели к увольнению Матце.

Помимо проблем с доступом во время бойкота вскрылись и другие острые моменты.

В частности, исследователи по информационной безопасности обнаружили уязвимости в системе безопасности Parler, которые привели к угрозе приватности для пользователей. Экспертам удалось получить доступ к большим объемам персональных данных, включая геолокацию и видеоролики, которые впоследствии были использованы для создания интерактивной карты, примененной протестующими во время штурма Капитолия. Комитет по надзору и реформам Палаты представителей США обратился в ФБР с требованием провести расследование причастности Parler к беспорядкам 6 января.