«Мы творили безумные вещи»: Безос покидает пост главы Amazon

«Большая ответственность»

В третьем квартале текущего года глава компании Amazon Джефф Безос оставит пост генерального директора. Об этом сообщил сам бизнесмен в письме для сотрудников, опубликованном CNBC.

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«Мое путешествие началось около 27 лет назад. Amazon тогда был просто идеей и не имел названия. Вопрос, который я чаще всего слышал в то время звучал так: «А что такое интернет?» К счастью, мне уже давно не приходилось на него отвечать», — пишет основатель компании.

По словам Безоса, позиция генерального директора — это большая ответственность, которая отбирает много сил и энергии, не оставляя времени на другие проекты. После ухода с должности Джефф Безос возьмет на себя новую роль — главы совета директоров Amazon. Это позволит ему заниматься своими благотворительными фондами Day 1 Fund и Bezos Earth Fund, космической компанией Blue Origin и газетой The Washington Post.

«Я никогда не чувствовал себя настолько энергичным, и речь об уходе на пенсию не идет. Я уверен, что эти организации могут оказать большое влияние на общество», — считает Безос.

«Сегодня в Amazon работают 1,3 млн талантливых, целеустремленных людей, которые обслуживают сотни миллионов клиентов, а сама компания является одной из самых успешных в мире. Как это случилось? Открытия. Открытия — это причина нашего успеха. Мы делали безумные вещи, а затем превращали их в обыденные», — говорится в письме Джеффа Безоса.

Действительно, за 27 лет Безосу удалось из интернет-магазина по продаже книг создать мощного IT-гиганта, включающего в себя одну из крупнейших ритейл-площадок, производство гаджетов, обеспечение интернет-услуг и многое другое. Нынешняя стоимость Amazon на рынке составляет $1,7 трлн. В 2020 году прибыль компании составила $386 млрд. Состояние самого Безоса, которое сильно зависит от стоимости акций Amazon, оценивается в $194 млрд, что делает его одним из самых богатых людей мира.

Место гендиректора теперь займет Энди Джасси, нынешний глава Amazon Web Services. Как уверен Безос, Джасси будет «выдающимся лидером».

Джасси пришел в Amazon в 1997 году. Он является доверенным лицом Безоса. При нем Amazon Web Services стал одним из крупнейших подразделений компании, чей ежегодный доход составляет $40 млрд. Кроме того, AWS де-факто является лидером в сфере облачных вычислений — на его долю приходится свыше 30% рынка.

Энди Джасси в прошлом месяце исполнилось 53 года. Люди, которые работали с ним, описывают его как «приятного человека», который, однако, очень требователен к своим сотрудникам.

Причины отставки

About to have startup and investor Twitter flood the tl about why Jeff bezos stepped down and what it means for the economy. Smh — kofo (@yoruba_dev) February 2, 2021

В Twitter запустили новый тред, в котором люди делятся своими версиями касательно того, зачем Безос сложил свои полномочия и передал власть другому.

«Джефф Безос ушел с поста гендиректора, чтобы сфокусироваться на своем главном хобби — быть суперзлодеем», — сообщил один из пользователей.

Jeff Bezos stepped down as CEO so he can focus on his true passion.



Being a super villain Twitter — (@ProsciuttoJr) February 2, 2021

«Джефф Безос провернул трюк Билла Гейтса. Он просто хочет ничего не делать и богатеть», — считает другой комментатор.

Jeff bezos stepped down as ceo of Amazon and is taking the role of executive chair . He's pulling a Gates move he just wants to sit and get rich . Twitter — April 28th (@xsoraven) February 2, 2021

«Джефф Безос уходит с поста главы компании, чтобы проводить больше времени со своими деньгами», — заявил другой участник треда.