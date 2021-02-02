«Это полный хаос»: в чем причина дефицита новых консолей

Дефицит приставок нового поколения от Microsoft еще будет продолжаться, как минимум, полгода, сообщает The New York Times со ссылкой на главу компании по связям с инвесторами Майка Спенсера. Если ранее корпорация отмечала, что недостаток консолей продлится лишь до апреля 2021 года, то теперь ориентировочной датой называется июнь.

Реклама

Впрочем, дефицитным товаром остается не только консоли Xbox Series, но и PlayStation 5. Еще с момента выпуска консолей в ноябре 2020 года, Sony и Microsoft столкнулись с большим спросом, который так и не смогли удовлетворить. Геймеры стояли в огромных очередях, а веб-сайты магазинов ломались из-за огромного количества интернет-покупателей. Кроме того, большую часть приставок приобретали перекупщики, которые в дальнейшем удвоили цену на и так не дешевые консоли.

«Это полный хаос. Ни одна из этих приставок не достается клиентам. Они пропадают где-то посередине», — сказал аналитик британской компании GlobalData Рупантар Гуха.

При этом нет никаких механизмов, способных защитить потребителей от действий перекупщиков. Некоторые собеседники NYT признаются, что уже теряют надежду приобрести новую консоль, так как реселлеры всегда оказываются на шаг впереди.

Microsoft и Sony пока не сообщали данных по поводу продаж своих консолей, однако инвестиционный директор Astris Advisory Давид Гибсон подсчитал, что Sony продала не менее 6 млн PS5 до конца 2020 года, а Microsoft — 3 млн Xbox Series X/S.

«Во многих отношениях они изначально не настроены удовлетворять потребителей. Они хотят иметь постоянный разрыв между спросом и предложением. Им нужна шумиха вокруг их продуктов, причем, на долгосрочный период», — заявил Гибсон.

Стоит отметить, что дефицит всегда был характерен для новых консолей, но в 2020 году все усугубила пандемия коронавируса. Из-за нее многие фабрики, расположенные в Китае, приостановили производство, а спрос на технику вырос из-за удаленного формата работы. Все это привело к нехватке чипов для производства электроники, что сказалось и на поставках новых консолей.

Кроме того, 2020 год стал одним из лучших для индустрии видеогейминга. Так, по данным NPD Group, американские геймеры потратили в декабре на видеоигры около $7,7 млрд, что на 25% больше, чем в 2019 году.

Несмотря на то, что на первый взгляд Sony и Microsoft не прикладывают достаточных усилий для удовлетворения спроса своих клиентов, некоторые эксперты считают, что искусственный дефицит и шумиха вряд ли сыграют вендорам на руку.

«Вряд ли производители намеренно допускают ажиотаж, они не получают значительной прибыли от спекулятивно взвинченных перекупщиками цен. Вероятно, сложности с производством большого количества приставок не являются ограничителем прибыли компаний по итогам текущего года. Армия поклонников приставок от Sony и Microsoft с большой вероятностью приобретет их независимо от того, когда они станут легкодоступны на рынке», — заявил аналитик «Фридом Финанс» Евгений Миронюк.

Генеральный директор PGR agency Анастасия Бастрыкина также считает, что искусственный дефицит может негативно сказаться на имидже производителей.

«Кроме того, из-за недостаточного количества товара компания теряет дополнительную прибыль. Вероятно, что такой форс-мажор, как пандемия, не был учтен при планировании продаж нового продукта. Приставки вызвали ажиотажный спрос сразу же после появления новинки на прилавках магазинов. В том числе это объясняется тем, что компания грамотно подогревала интерес к приставкам длительное время», — рассуждает Бастрыкина.

Игровой журналист и блогер Антон Логвинов также согласен с тем, что основной причиной дефицита является пандемия коронавируса и карантин, спровоцировавший рост популярности видеоигр.

«Грубо говоря, к таким цифрам на старте продаж Sony и Microsoft были немного не готовы, хоть и старались», — считает собеседник «Газеты.Ru».