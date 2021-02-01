«Удар по экономике будет колоссальный»: как можно отключить Россию от интернета

Отключение России от глобальной интернет-сети — возможный сценарий будущего, к которому Россия готова, заявил зампредседателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев в интервью российским СМИ, в числе которых была и «Газета.Ru».

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«Интернет, как известно, появился в определенное время и, безусловно, ключевые права на управление им — в Соединенных Штатах Америки. Так что потенциально, если случится что-то чрезвычайное, если у кого-то совсем снесет голову, такое может произойти. Именно потому что ключи от этого ларчика находятся за океаном... План, конечно, у нас есть того, как действовать в такой ситуации», — сказал Медведев.

Чиновник также отметил, что благодаря интернету сейчас производится больше количество манипуляций, включая управление государством и исполнение огромного количества социальных функций. Отключение РФ от глобальной сети может нанести стране колоссальный ущерб, и из-за наличия подобных рисков был принят закон о российском сегменте интернета, который сможет функционировать отдельно от мирового.

«Технологически для этого все готово. На законодательном уровне тоже все решения приняты. Но еще раз подчеркиваю: это непросто, и этого бы очень не хотелось», — заключил зампредседателя Совбеза.

По мнению депутата Госдумы и член комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Антона Горелкина, отключение России от глобальной сети — это угроза уровня настоящей войны.

«Речь идет о том, чтобы сохранить информационную связность государства в экстраординарных условиях. Очевидно, пользователи в результате такой внешней принудительной суверенизации будут ограничены в своих возможностях интернет-серфинга. Насколько — сказать сложно. Мы, все же, говорим о гипотетическом событии, которое еще ни разу не происходило и, надеюсь, никогда не произойдет. Но если такое случится, государство обязано иметь работающий план. Полагаю, подобный план действий есть во всех развитых странах. Так же, как планы на случай ядерной войны, эпидемии или стихийных бедствий», — сказал Горелкин «Газете.Ru».

Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин заявил изданию, что отключение России от глобальной инфраструктуры может стать одним из рычагов давления со стороны других государств.

«Мы должны быть к этому готовы, и если не будем, то в один прекрасный день мы проснемся в стране, где большая часть привычных услуг просто не работает. Полностью быть готовым к отключению от глобальной сети невозможно, но критичные узлы инфраструктуры действительно готовы, и времени на восстановление понадобиться минимальное, и мы говорим не о месяцах, а о днях», — считает эксперт.

Россия действительно готова к отключению от глобального интернета со стороны инфраструктуры, но проблема импортозамещения до сих пор не решена, и именно она делает РФ уязвимой, уверен директор Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров (АППСИМ) Владимир Зыков.

«Во-первых, у операторов связи на критической инфраструктуре установлено американское оборудование, например, Cisco, и, если против России будут введены санкции, то Cisco, скорее всего, будет вынуждена удаленно прекратить работу своих устройств на территории РФ. Это означает, что у операторов связи начнутся проблемы с оборудованием, и, как следствие, это затронет пользователей. Во-вторых, все компьютеры и смартфоны работают на американских операционных системах. Если производителям этих ОС прикажут ввести санкции против российских граждан, то они могут послать сигнал на удаленное отключение наших устройств, то есть фактически, у пользователей не будет возможности выходить в интернет», — объяснил Зыков.

Все гаджеты, которые имеют доступ в интернет, разом отключатся, и изоляция России от мирового интернета произойдет не за счет отключения инфраструктуры, а за счет воздействия на конечные устройства.

«Для того, чтобы обезопасить Россию от возможных санкционных мер, работы предстоит еще много... Возможность отключения интернета в России весьма большая. Россия — это мобильная страна, сегодня около 70% россиян выходят в интернет с помощью телефонов, и если они перестанут работать, то встанет вся мобильная экономика, потому что на сегодняшний день альтернатив практически нет. На восстановление подобных устройств и ОС потребуются месяцы, и за это время удар по экономике будет колоссальный», — предупредил эксперт.

Генеральный директор PGR agency Анастасия Бастрыкина отметила, что, если Россию отключат от всемирного интернета, это вызовет негативные последствия и для экономики страны. Российский рынок ценных бумаг, финансовая система, ИТ-индустрия и другие направления не смогут полноценно функционировать в условиях «усеченного» российского интернета.

«Но вряд ли такое отключение возможно — от подобных инициатив пострадает не только Россия, но и другие страны.

Чтобы парализовать российскую сеть, достаточно забрать у отечественных провайдеров выделенные блоки IP-адресов.

Они предоставляются через региональный интернет-регистратор RIPE NCC — это независимая голландская ассоциация, в правление которой входит и российский гражданин. В RIPE NCC неоднократно подчеркивали, что организация не занимается политикой, ее главная задача — правильный учет интернет-ресурсов. Поэтому, если регистратор решит забрать у России блоки IP-адресов, это нарушит работу интернета и в других странах», — рассуждает эксперт.

Главный аналитик РАЭК Карен Казарян в беседе с «Газетой.Ru» пояснил, что в современных условиях отключение страны от мирового интернета вряд ли возможно.

«Подобный вариант развития событий можно рассматривать только в теории, потому что отключение России от интернета — все равно, что нанесение ядерного удара. Это события одного масштаба. Я считаю, что этого не произойдет, хорошо готовиться к этому, размышлять над этим, но этого не случится», — заключил Казарян.