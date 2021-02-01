Проверь свой «статус»: как WhatsApp уговаривает пользователей остаться

WhatsApp продолжает убеждать пользователей мессенджера в том, что компания серьезно подходит к вопросу безопасности и вся пользовательская информация остается полностью конфиденциальной, сообщает портал The Verge.

После последнего обновления мессенджера в разделе «Cтатус» [аналог «сториз»] появились сообщения о том, что все сообщения и звонки на платформе зашифрованы, а «серьезный поход WhatsApp к конфиденциальности никогда не изменится».

На фоне оттока пользователей после изменения политики конфиденциальности WhatsApp всеми силами пытается удержать оставшихся: во вкладке Status рассказывают, что мессенджер безопасный, все сообщения и звонки в нём шифруются, и у сервиса нет к ним доступа. Twitter — AppleJesus (@AppleJesus) January 31, 2021

Таким образом компания хочет вернуть себе доверие пользователей, которое она утратила после появления информации о будущем обновлении условий пользования мессенджером, отказ от которого грозит блокировкой аккаунта. Нововведение предполагает передачу некоторых данных в материнскую компанию Facebook, что не понравилось пользователям, и вызвало волну критики в адрес компании.

Реклама

Как сообщило руководство WhatsApp, в связи с этим компания в дальнейшем собирается предоставлять пользователям информацию об обновлениях на вкладке «Статус», чтобы люди получали ее из первых рук.

«WhatsApp хоть и со значительной задержкой, но тем не менее начал проводить антикризисную PR-программу, в первую очередь, нацеленную на разъяснение тех изменений, которые планируется ввести», — отмечает исполнительный директор коммуникационной группы iMARS Александр Ревский.

Ревский считает, что причиной перехода значительного количества пользователей в альтернативные мессенджеры стал эффект «снежного кома», когда пользователи, еще не разобравшись в ситуации, стали «бежать» из мессенджера.

Кроме того, по словам эксперта, многих возмутил тон коммуникации компании, который больше походил на ультиматум, чем на «рабочее уведомление».

«Очевидно, что маркетологи компании плохо проработали данный момент, не придав должного внимания коммуникации по теме использования личных данных, которая сегодня является болезненной в связи с многочисленными скандалами и злоупотреблениями», — считает Ревский.

По данным аналитической компании App Annie, с начала января WhatsApp потерял 15 позиций в рейтинге самых загружаемых приложений в Великобритании и к середине месяца опустился на 23-е место. По словам эксперта, на текущий момент отток пользователей оценивают примерно в 30 млн человек.

«Компании придется приложить значительные усилия, чтобы переломить кризисную ситуацию и вернуть «сбежавших». Сделать это будет возможно либо крайне подробным разъяснением всех происходящих изменений и обоснованием их необходимости, либо корректировкой принимаемых изменений», — сказал эксперт.

Ранее компания WhatsApp приняла решение отложить внедрение новых правил пользования мессенджером на три месяца.

Так, ранее правила пользования должны были вступить в силу в начале февраля, теперь актуальной датой следует считать 15 мая. По словам руководства сервиса, обновление пользовательского соглашения вызвало «обеспокоенность», а также породило множество слухов и мифов, на развенчание которых WhatsApp потребуется дополнительное время.

Впрочем, существует вероятность того, что перенос никак не отразится на настроениях пользователей, которые уже потеряли доверие к популярному мессенджеру. Так, многие пользователи соцсетей принципиально отказываются проверять обновления в «Статусах», а другие прямым текстом называют эту функцию бесполезной.

@Facebook ну кому вы втираете? В @WhatsApp только @wa_status не хватало, чтобы окончательно перестать им пользоваться, оставив это приложение лишь для родителей и родственников.. pic.twitter.com/aPUTPKpyIn — Aliyevreads (@aliyevreads) January 28, 2021