«YouTube превратился в инструмент влияния на внутриполитические процессы»

Данные «Медиаскопа»

Лишь 11,6 млн жителей России или около 10% населения смотрели нашумевший фильм на YouTube-канале Алексея Навального хотя бы 2 минуты, согласно данным компании «Медиаскоп», которые оказались в распоряжении «Газеты.Ru».

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В пресс-релизе также отмечается, что 21 млн жителей России - максимальная оценка количества зрителей фильма в России за первые 9 дней показа (17% населения).

«Эта оценка сделана без ограничения на длительность контакта с контентом – в нее входят как зрители, посмотревшие весь фильм, так и контактировавшие с ним совсем недолго, например прокручивая плеер в лентах соцсетей с автоматическим стартом или в случае автоматического запуска следующего видео на YouTube», - разъяснила измерительная служба.

Подобные показатели, зафиксированные «Медиаскопом», не удивили экспертов, которых опросила «Газета.Ru».

«Даже согласно расчётам либеральных деятелей из числа блогеров и журналистов, вырисовывается, что аудитория тех, кто посмотрел этот фильм, не более 20 млн», — говорит первый зампред комиссии по СМИ Общественной палаты России Александр Малькевич.

«Для разгона внутри страны»

«Повторю еще раз, так говорят люди, комплиментарно настроенные к Навальному, — подчеркнул он. — Я думаю, в реальности так и есть. Таким образом, 20 млн — это максимально возможная цифра».

Вместе с тем максимально раскручивается именно показатель в 100 млн, убежден Малькевич.

«Стоит задача продать это по двум направлениям. Естественно, для разгонки протестов дальше внутри страны, со словами: «Смотрите, типа там уже 100 млн посмотрели, нас уже 100 млн». И второе, конечно, для отчетности перед западными товарищами, потому что как бы, смотрите, вот видите, как зашло, дескать, расследование 100 млн, давайте нам деньги на следующее расследование, сделанное по таким же корявым лекалам», - считает он.

Показатели статистики просмотров этого фильма, они лукавые, считает заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты РФ Никита Данюк.

«В чем это заключается? Ну, в первую очередь в том, что среднее время просмотра этого ролика 20 минут. Там, собственно, сами представители команды Навального выкладывали всевозможные скриншоты, Кира Ярмыш это делала, и в общем-то можно было увидеть, что средняя продолжительность просмотра 20 минут, - напоминает он. — И в принципе это уже говорит о том, что ролик в первую очередь вирусился на интернет-платформе YouTube».

«А реальная аудитория, которая досмотрела его до конца, может делать какие-то выводы, предположения, ну опять же, если как бы говорить о цели этого ролика, все равно эта аудитория вряд ли составляет больше нескольких миллионов человек», — констатирует Данюк.

«Все же остальное — это попытка действительно максимально быстро расшарить этот ролик по интернет-среде», — подтверждает эксперт.

«Мы видели в принципе, что большое количество примеров есть, когда этот ролик запускался у людей автоматически. Ну в качестве предлагаемого, скажем так. Плюс этот ролик объективно рекламируется, причем в самых разных социальных сетях», — подтверждает он.

YouTube как политический инструмент

Очевидно, что YouTube стал инструментом не просто формирования общественной позиции, а по сути является инструментом влияния на внутриполитические процессы, отмечает Данюк.

«Модерация роликов является абсолютно ангажированной. Например, насколько мощно вирусился ролик, собственно, Навального про так называемый дворец Путина, настолько же сильно тормозят ролик, который выпустил Mash», — также подметил Данюк.

Уже появляются сигналы о том, что этот ролик специально по алгоритмам модерируется так, что не высвечивается для пользователей и найти его сложно, подтверждает он.

«В этом смысле мы видим, что интернет-платформы в данном случае абсолютно ангажированы, и преднамеренно модерируют таким образом, чтобы поднять ролик одних политических сил и наоборот воспрепятствовать информации, которая ставит вот это расследование, грубо говоря, под сомнение, — рассуждает Данюк. — Государство в данном случае должно поступать, как мне кажется, исходя из интересов зрителей, собственно, своих граждан, и вообще русского интернет-сегмента».

Потребность в нормативно-правовых механизмах

IT-платформы обязаны руководствоваться прозрачными, абсолютно транспарантными механизмами модерации, считает Данюк: «И они должны объяснять, почему происходит, в общем-то, как мы видим, такое жесткое навязывание одного ролика, и наоборот недопущение, максимальное «понижение» другого.

Для этого нужно создавать нормативно-правовые механизмы, убежден эксперт.

«Для этого нужно наделять наш регулятор, например Роскомнадзор, дополнительными функциями. Сейчас мы знаем, что Роскомнадзор может обращаться к этим платформам, но по факту эти обращения игнорируются. И никаких правовых последствий, тем более каких-то ограничительных либо карательных мер не происходит», - сожалеет Данюк.

«Поэтому государство должно поставить интернет-гиганты под соответствующую нормативно-правовую базу», — уверен он.

Однако, по мнению Данюка, одного этого мало.

«Самый важный, как мне кажется, инструмент противодействия подобного рода ангажированным подходам – это создание альтернативных площадок, в том числе видеохостингов, в том числе социальных сетей, всевозможных интернет-платформ. Например, в Китае все самые популярные приложения, социальные сети, всевозможные хостинги и так далее, которые есть сейчас в мире, они имеют аналоги, даже лучшие аналоги, китайского образца, китайского производства. И это помогает, собственно, сохранить китайскому государству свой цифровой суверенитет и независимость, и не становиться объектами целенаправленных политических атак», — подытожил Данюк.

Как решать проблему

России также следует ещё раз настоять на уже выдвинутом предложении ко всем партнерам, ко всем крупным странам мира сесть за стол переговоров, унифицировать наше законодательство для того, чтобы все эти IT-корпорации в разных странах: в Бразилии, в Индии, в Китае, в Африке жили бы по единым правилам, полагает Малькевич.

«Чтобы мы понимали, как строятся их рекомендательные сервисы, потому что они отчаянно продвигают этот фильм, но, например, не пускают в тренды видео Mash, которое реально показывает ситуацию с дворцом», — говорит он.

«Поэтому модерация контента и принципы, правила подхода к модерации контента, должны быть прозрачны. Рекомендательные сервисы тоже обязаны быть транспарентными, их механизм должен быть понятен», - настаивает Малькевич.