Без ретуши: каким должно быть фото на паспорт

Добавлять ретушь на фотографии для российского паспорта теперь запрещено. Об этом со ссылкой на новый административный регламент МВД по выдаче и замене паспортов РФ сообщает «Российская газета».

«Одно из главных новшеств — уточненные требования к фотографии для документа. По новым правилам запрещена даже минимальная обработка и ретушь фото», — отмечается в сообщении.

Лицо гражданина не должно быть отредактировано, чтобы максимально точно передать все его особенности. Запрещается также использовать при фотографировании для паспорта цветные контактные линзы и одеваться в форму.

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Под запретом оказываются, как и раньше, фотографии в солнцезащитных очках и шарфах, закрывающих часть подбородка. Головной убор допустим, если гражданин носит его в соответствии с религиозными убеждениями. При этом он не должен закрывать овал лица.

Административный регламент МВД вступил в силу с 11 января 2021 года, но ведомство решило напомнить о правилах оформления документов именно сейчас. Причиной тому – активное получение и замена паспортов после ослабления ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса.

Отмечается также, что при оформлении паспорта через портал «Госуслуги» теперь можно приостановить процедуру на срок не более 30 календарных дней — в том случае, если гражданин после приглашения на прием не явится в подразделение по вопросам миграции в трехдневный срок. До вступления в силу регламента такой нормы не было.

На фото для паспорта должны быть видны голова и верхняя часть плеч. Расстояние от макушки до подбородка не должно занимать более 80% кадра — по вертикали.

Над головой должно оставаться порядка 5-6 мм свободного пространства. Фон должен быть белым, без пятен и теней. Чтобы подать заявление на получение паспорта, в МФЦ потребуются две фотографии (и третья для временного удостоверения личности, которое потребуется, если нет другого подходящего документа, например — загранпаспорта).

Важно также положение человека на фотографии — строго анфас, без улыбки и с закрытым ртом, выражение лица по требованию МВД должно быть «нейтральным».

На текущий момент в России ведутся работы по созданию и внедрению электронных паспортов. Приложение для электронного паспорта «Мобильный идентификатор» создано и проходит сертификацию в России.

«Там все уже создано, вопрос в сертификации и криптозащите ключей электронных квалифицированных подписей <...> У нас, по-моему, невыполненных поручений нет», — сказал вице-премьер Дмитрий Чернышенко в прошлом сентябре.

По информации российского МВД, электронный паспорт по внешнему виду будет похож на банковскую карту. Паспортные данные будут вынесены на карту, на ней будет находиться фотография, фамилия, имя и отчество человека, а также дата и место рождения. Информация будет дублироваться на встроенный электронный чип, который будет содержать биометрические данные гражданина, в частности отпечатки пальцев. Также планируется записывать на чип данные СНИЛС, регистрации по месту жительства, водительские права и иные документы.