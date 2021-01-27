Патч, который защищает: Apple рекомендует срочно обновить iOS

Состоялся релиз очередного обновления операционной системы iOS 14.4, сообщает TechCrunch. При этом, как отмечает репортер портала, в описании новой версии ОС от Apple можно найти информацию о критических проблемах безопасности, которые этот патч «закрывает».

В частности, речь идет о трех опасных уязвимостях, которые присутствуют в операционной системе, если владелец iPhone до сих пор не обновился до iOS 14.4.

Две бреши были обнаружены в движке Webkit, на базе которого работает браузер Safari, а еще одна затрагивает ядро операционной системы — Kernel.

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При этом Apple подчеркивает, что эти уязвимости уже активно эксплуатируются кибермошенниками. Это означает, что пользователям необходимо обновить свою операционную систему как можно скорее, чтобы не стать жертвой хакерской атаки.

Купертиновцы пообещали предоставить дополнительную информацию о найденных проблемах безопасности, но пока не назвала конкретную дату.

Не исключено, что компания решила скрыть некоторые данные, чтобы снизить риск возможных злоупотреблений.

Разумеется, помимо устранения критических уязвимостей в iOS 14.4 были исправлены более мелкие баги и недоработки, которые присутствовали в предыдущей версии операционной системы. Кроме того, появились и новые функции, которые могут пригодится владельцам iPhone.

Так, например, камера смартфона теперь может распознавать более мелкие QR-коды. Кроме того, была добавлена классификация Bluetooth-устройств по типу. Это позволяет изменить тип подключенного гаджета, что в свою очередь помогает настроить корректный уровень громкости в наушниках и потенциально спасти слух владельца устройства.

Также пользователям линейки iPhone 12 будут приходить оповещения, если в их смартфонах установлены неоригинальные модули камеры — например, после ремонтных работ в неавторизованном сервисном центре. Камера при этом все равно будет работать.

В начале января текущего года создатель мессенджера Telegram Павел Дуров призвал пользователей полностью отказаться от устройств на базе iOS и перейти на операционную систему Android.

По мнению Дурова, политика компании Apple препятствует «свободному обмену информацией» в киберпространстве.

«Из этих двоих [Google и Apple — «Газета.Ru»] Apple представляет большую опасность, так как компания может полностью ограничить ваш доступ к приложениям, в то время как на Android можно установить независимые сервисы в виде APK-файла. Именно поэтому я призываю пользователей переходить с iOS на Android — это меньшее, что они могут сделать для сохранения доступа к свободному потоку информации», — заявил бизнесмен.