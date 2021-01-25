Опять за старое: первый крупный патч для Cyberpunk 2077 «сломал» игру

На минувших выходных состоялся релиз крупного патча 1.1 от разработчика Cyberpunk 2077, польской студии CD Projekt RED.

«Патч 1.1 вышел на ПК, консолях и Stadia! В этом обновлении, которое закладывает основу для следующих, мы сосредоточились на различных улучшениях стабильности и исправлениях ошибок», — говорится в сообщении CDPR.

Патч 1.1 вышел на ПК, консолях и Stadia!



В этом обновлении, которое закладывает основу для следующих, мы сосредоточились на различных улучшениях стабильности и исправлениях ошибок.



Список изменений: Twitter pic.twitter.com/wLyEpM4zzq — CD PROJEKT RED RU (@CDPR_RU) January 22, 2021

Несмотря на то, что ряд ошибок действительно был исправлен разработчиками, после установки патча в игре появился новый неприятный баг, сообщает Forbes. В частности, речь идет о задании «Старые друзья».

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В этой миссии один из напарников протагониста Ви по имени Такэмура звонит ему на мобильный телефон.

После этого Такэмура не произносит ни слова, и игрок буквально «застревает» на этом моменте, потому что сюжет не может продолжиться без определенного триггера.

Сообщается, что загрузка старых сохранений не спасает от этой ошибки. При этом, «Старые друзья» является сюжетной миссией, а значит пользователь просто не сможет закончить прохождение, пока баг не будет исправлен.

В CD Projekt RED заявили о том, что знают и проблеме и подготовили ее временное решение, прежде чем она будет устранена в следующем патче. Для этого необходимо загрузить старый «сейв» до того, как Такэмура и Ви покинут офис Вакако. После этого, выйдя из помещения, Ви должен сразу закончить разговор с Такэмурой. После беседы нужно промотать вперед 23 часа, что спровоцирует звонок и корректный запуск миссии.

Такой обходной маневр неминуемо грозит потерей прогресса игрока — в зависимости от того, насколько далеко он зашел до этого момента.

Кроме того, многие не используют ручные «сейвы», предпочитая быстрые и автоматические сохранения, а потому просто не смогут вернуться к обозначенной разработчиками точке.

Вероятно, есть смысл пока остановить прохождение игры, дождавшись официального исправления бага, который наверняка станет главным приоритетом в планах CDPR.

В конце прошлого года CD Projekt RED пообещали выпустить два крупных патча для игры — в январе и феврале. Релиз одного из них — под номером 1.1 — уже состоялся. По сообщению разработчиков, в нем были исправлены ошибки, вызывавшие аварийное завершение игры, как на ПК, так и на консолях. Кроме того, были нейтрализованы баги в интерефейсах и ряде миссий, в том числе и злополучной «Старые друзья», о которой речь была чуть выше.

В середине января глава CDPR Марчин Ивински записал пятиминутное обращение в игрокам, в котором рассказал о причинах многочисленных багов в Cyberpunk 2077, которые приходится исправлять уже после официального релиза игры. По словам Ивински, основная проблема заключалась во внутриигровой потоковой системе, которую использовал Cyberpunk 2077 для подачи игрового контента на движок без прерывания на загрузку, что сильно перегружало консоли старого поколения.