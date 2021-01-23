Google против Австралии: к чему приведет шантаж IT-гиганта

Google шантажирует Австралию отключением поисковой системы из-за нового закона, обязывающего американскую корпорацию платить местным СМИ за использование новостей, сообщает The Sydney Morning Herald.

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По словам Google, данный закон угрожает целостности бизнес-модели поисковой системы, а австралийские СМИ, в свою очередь, обвиняет «корпорацию добра» в получении прибыли за их счет.

Закон, предложенный еще летом 2020 года, сейчас проходит слушания в сенате Австралии. Если его примут, технологические компании должны будут платить австралийским СМИ за ссылки на их новости в поисковой выдаче. На первом этапе законопроекта данное решение касается только Google и Facebook.

«Если новый закон обретет силу в его нынешней форме, у нас не будет другого выбора, кроме как прекратить доступ к Google Search в Австралии. Это последнее, чего мы хотим в Google, особенно когда есть другой путь, позволяющий нам поддерживать австралийскую журналистику, не нарушая принципы поисковой системы», — заявила управляющий директор Google Australia Мэл Сильва.

Сильва считает, что данный законопроект — «скользкая дорожка», которая угрожает нынешней бизнес-модели Google.

Стоит отметить, что ранее Google согласилась платить французским СМИ за размещение новостного контента на своих сервисах, сообщает портал Reuters.

Такое соглашение — первое за всю историю Европы. Google пока подписала договор только с несколькими крупнейшими изданиями во Франции, включая национальные ежедневные газеты Le Monde и Le Figaro.

При этом Google согласилась на эти условия не по доброй воле.

Корпорация была вынуждена пойти на сделку после переговоров с французскими издателями и новостными агентствами о том, как применять обновленные правила ЕС об авторском праве, которые позволяют издателям требовать плату с онлайн-платформ, показывающих отрывки из их новостей.

Google, крупнейшая в мире поисковая система, изначально боролась с идеей платить издателям за контент, заявляя, что их веб-сайты извлекают выгоду из увеличения посещаемости, но в итоге подчинилась европейским властям. При этом пойти на уступки австралийского регулятора компания не планирует, угрожая уйти с рынка.

Депутат Госдумы, член комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин в беседе с «Газетой.Ru» объяснил, почему Google придерживается разных стратегий в зависимости от региона. По словам Горелкина, везде реализуется один сценарий: сперва взаимные угрозы и санкции, затем заключение договоренностей.

«Началось это еще в Китае, где конфликт был самым длительным и принял самую острую форму: Google там был несколько лет заблокирован. Но в итоге, IT-гигант согласился на условия государства и сейчас фильтрует трафик в соответствии с китайскими законами и строит планы развития в КНР», — привел пример Горелкин.

По его мнению, в последние несколько лет Европа стала главным борцом с цифровым монополизмом.

«Там потребовали от соцсетей и мессенджеров значительно повысить безопасность персональных данных пользователей, обязали их сотрудничать со спецслужбами. И сейчас добились желаемого от главного агрегатора новостей. Австралия идет по тому же сценарию, только с некоторым запозданием», — уточнил эксперт.

Депутат уверен, что любая коммерческая компания должна выполнять законы, и шантажировать власти страны — неприемлемо.

«Google использует контент для привлечения аудитории и получения прибыли. Было бы честно и логично платить за него не только пользовательским трафиком, но и деньгами», — заявил собеседник издания.

По словам управляющего партнера коммуникационного агентства B&C Agency Марка Шермана, регуляторы многих стран, в том числе европейских, на протяжении многих лет говорят о том, что социальные сети и поисковики должны платить за использование медиа-контента, делясь с издателями доходами от рекламы.

«Поисковик делает ответные шаги навстречу СМИ, и сразу в нескольких странах запускается Google News Showcase, построенный на партнерстве с местными издателями.

Будет ли найден компромисс в Австралии, сказать сложно, но тенденция налицо — технологические гиганты, которые хорошо себя чувствуют в любое время, будут делиться прибылями за более жесткое регулирование контента или просто за его размещение», — рассказал Шерман.

Вице-президент коммуникационной группы iMARS Владимир Нерюев отметил, что возникшая проблема гораздо шире, чем кажется на первый взгляд.

«Инициатива правительства Австралии может стать прецедентом, который кардинальным образом изменит всю схему работы поисковых систем и интернета. Сегодня у пользователей есть возможность свободно переходить по ссылкам между веб-сайтами. Если законопроект будет принят, то такая схема работы изменится», — пояснил Нерюев.

По его словам, не исключено, что платить за контент в итоге придется пользователям: в поисковых выдачах появятся платные подписки, дополнительные рекламные форматы, бесплатное предоставление лишь части контента. Вероятно, что поисковые системы начнут брать плату с издателей за включение в поиск.

Координатор Центра безопасного Интернета, ведущий аналитик РОЦИТ Урван Парфентьев считает, что конфликт между IT-гигантами и государствами может подвигнуть последние на разработку аналогов популярных сервисов.

«Непрекращающаяся череда скандалов с глобальными цифровыми сервисами может привести ряд государств к мысли о необходимости разрабатывать собственные аналоги и при этом субсидировать их, если такое субсидирование потребуется. В условиях отсутствия на рынке конкурента глобального уровня, такие региональные проекты могут оказаться жизнеспособными», — добавил эксперт.

Сейчас собственными цифровыми экосистемами обладают две страны — Россия и Китай. В этих странах имеются собственные поисковики, социальные сети и другие интернет-сервисы, обратил внимание Парфентьев.

«При этом единственная легальная возможность субсидировать такие сервисы для государств в современной рыночной системе — это «проводка» самого решения и субсидий по статье «обеспечение национальной безопасности», что может стать определенным «ящиком Пандоры» в плане государственного вмешательства в цифровой рынок», — заключил эксперт.