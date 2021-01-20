Пять минут и поехали: электрокары получат сверхбыструю подзарядку

В Израиле изобрели аккумулятор для электрокаров, который можно зарядить за пять минут, сообщает Mashable.

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На текущий момент время зарядки батареи электрической машины оставляет желать лучшего. Необходимо несколько часов, чтобы полностью зарядить аккумулятор.

Однако специалисты из израильской компании по производству литий-ионных аккумуляторов StoreDot изобрели батарею для электрокаров, которая может полностью зарядиться всего за пять минут.

Она отличается от традиционной тем, что содержит наночастицы металлоидов вместо графитового анода.

По заявлению производителя новые батареи — «ключевой прорыв в преодолении главных проблем, связанных с безопасностью и сроком службы аккумуляторов для электрокаров». В дальнейшем StoreDot планирует использовать кремний для наночастиц, что должно сделать конечный продукт дешевле.

«Пятиминутная зарядка литий-ионного аккумулятора считалась невозможной до нашего изобретения. И сейчас мы не выпускаем лабораторный прототип, мы выпускаем инженерные образцы с линии массового производства. Это демонстрирует, что это осуществимо и коммерчески готово для массового потребителя», — заявил генеральный директор StoreDot Дорон Майерсдорф.

Электрические машины, которые можно зарядить за пять минут, могут сократить очереди на зарядных станциях и избавить водителей от назойливых мыслей об оставшемся запасе хода.

«Барьер номер один для внедрения электромобилей — это не стоимость, а беспокойство по поводу дальности поездок. Вы либо боитесь застрять на шоссе, либо вам придется два часа сидеть на зарядной станции. Но если опыт водителя в точности похож на заправку бензиновой машины, все это беспокойство уходит», — считает Майерсдорф.

Стоит отметить, что для быстрой зарядки автомобильного аккумулятора потребуются зарядные устройства большей мощности. Однако StoreDot рассчитывает, что в 2025 году пятиминутного заряда с помощью их аккумулятора хватит на обеспечения запаса хода до 160 км при использовании существующей инфраструктуры.

Компании-производители электрокаров, в том числе Tesla, давно разрабатывают аккумуляторы с быстрой зарядкой, однако инженерные образцы могут не скоро перейти в стадию серийного производства.

Генеральный директор Tesla Илон Маск недавно назвал масштабное производство аккумуляторных элементов сложной и важной проблемой.

Battery cell production is the fundamental rate-limiter slowing down a sustainable energy future. Very important problem. https://t.co/MYOUSAC2AK — Elon Musk (@elonmusk) January 18, 2021

«Производство аккумуляторных элементов — это серьезный ограничитель скорости, замедляющий будущее энергетики. Очень важная проблема», — написал Маск в Twitter-аккаунте.

Эксперты считают, что внедрение сверхбыстрой зарядки аккумуляторов для электрокаров может стать настоящей революцией, но пригодится не всем потребителям. Так, управляющий партнер салона «Электромобили» Василий Пановицын полагает, что что быстрые зарядки — очень важный, но нишевый продукт, необходимый в основном для поездок на дальние расстояния.

«Естественно когда такая возможность появится люди будут более позитивно смотреть на приобретение электромобиля. Но преимущество электромобиля заключается в том, что на нем вообще не нужно беспокоиться о заправках, если его можно заряжать ночью во время стоянки, так же как сотовые телефоны», — отмечает Пановицын

По словам директора по развитию «Промобот» Олег Кивокурцева, индустрия электрокаров после появления быстрой зарядки изменится.

«Новые аккумуляторы StoreDot экономят время пользователям. Но экономия времени не является главным фактором, почему люди не пересаживаются на электрокары. Сейчас главный фактор все-таки экономический. Если производители автомобилей смогут обеспечить экономическую выгоду покупателям электрокаров, люди начнут массово пересаживаться на них», — рассказывает Кивокурцев.

Также эксперт отмечает, что электрокары — это не единственное направление, где можно использовать изобретение StoreDot.

«Их можно применять в смартфонах и ноутбуках, в умных часах и других устройствах, где необходима высокая автономность... Литий-ионные батареи сегодня используются в огромном количестве индустрий, можно сказать, что вывод на рынок продукта от StoreDot — это начало серьезной революции в области потребительской электроники», — считает Кивокурцев.

Независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев во время беседы с «Газетой.Ru» заявил о том, что аккумуляторы StoreDot повлияют не только на развитие рынка электромобилей, но и на инфраструктуру.

«Решается одна из основных проблем — время зарядки. Это событие можно считать знаковым, однако, надо отметить, что от фазы стартапа до серийного производства необходимо 3-4 года и соответствующие инвестиции», — рассуждает эксперт.

По словам Бургазлиева, в случае успеха данного стартапа, рынок электрокаров ждет существенное развитие через пять лет, особенно в части легковых автомобилей.