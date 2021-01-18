Поруководит из камеры: глава Samsung получил срок за взятки

Южнокорейский суд принял решение о новом тюремном сроке для формального главы компании Samsung Ли Чжэ Ёна, которого обвиняют во взяточничестве, сообщает Bloomberg. Его приговорили к 2,5 годам лишения свободы.

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Это решение является следствием пересмотра дела, которое было возбуждено еще четыре года назад. Тогда Ли Чжэ Ёна и четырех других топ-менеджеров Samsung обвинили в даче взятки в размере 43,4 млрд вон (около $38 млн) 60-летней Цой Сун Силь — лучшей подруге бывшего президента Южной Кореи Пак Кын Хе.

Кроме того, наследнику империи Samsung вменяли сокрытие активов за рубежом и лжесвидетельство на парламентском слушании. Его приговорили к пяти годам лишения свободы, впоследствии заменив наказание на 2,5 года условно.

Отсидев год в тюрьме, Ли Чжэ Ён вышел на свободу в 2018 году, но уже в августе 2019 года Верховный суд Южной Кореи объявил о возобновлении дела.

Стоит отметить, что на текущий момент Ли Чжэ Ён занимает должность вице-председателя Samsung, не являясь официальным главой компании.

Учитывая его новый срок, вступление в должность руководителя остается под вопросом. Ранее председателем Samsung являлся отец Ли Чжэ Ёна — бизнесмен Ли Гон Хи, скончавшийся в возрасте 78 лет в октябре минувшего года.

Новое наказание для Ли Чжэ Ёна означает, что один из крупнейших в мире производителей электроники, процессоров, дисплеев и других комплектующих остается без лидера, отмечает Bloomberg. Акции Samsung упали более чем на 4% после оглашения приговора.

«Это шокирующие новости для Samsung, но компании следует абстрагироваться от судебных разбирательств и двигаться дальше. Так как Ли уже провел один год в тюрьме, корпорации предстоит полтора года вакуума в руководстве», — заявил Чэ И-бай, южнокорейский экс-законодатель.

Шин Се-дон, почетный профессор экономики женского университета Сукмён, назвал тюремный приговор Ли Чжэ Ёна «чрезмерным» и предположил, что такая санкция может вызвать протесты против правительства, учитывая важность Samsung для экономики страны.

«Ли, вероятно, сможет управлять компанией из тюрьмы, хотя и с некоторыми проблемами.

Заключение Ли в тюрьму вызовет у людей эмоциональный шок.

Samsung — это основа нашей экономики, и люди будут огорчены этим решением», — предупредил Шин.



Нельзя сказать, чтобы внутри компании, а также среди инвесторов Samsung новый срок Ли Чжэ Ёна вызвал большое удивление, рассказал «Газете.Ru» аналитик «Фридом Финанс» Валерий Емельянов.

«Продление срока было ожидаемым. Ли Чжэ Ён не единожды приносил публичные извинения по данному делу. Его основным аргументом в свою пользу было то, что он важен для компании и для экономики страны в целом. Но факт в том, что он уже отсидел аналогичный по длине срок два года назад, и это не привело к катастрофе внутри корпорации», — отметил Емельянов.

Эксперт отметил, что акции Samsung Electronics в понедельник снижались, однако в целом они избежали сильного обвала, откатившись чуть ниже своих многолетних максимумов. Это связано с тем, что Ли Чжэ Ен является далеко не единственным человеком, принимающим стратегически решения внутри Samsung. Более того, в последние годы он успешно руководил компанией прямо из камеры и в промежутках между судебными слушаниями.

«К тому, что шеф корпорации регулярно находится в тюрьме или зале суда, его коллеги и подчиненные уже давно привыкли», — считает собеседник «Газеты.Ru».

Емельянов добавил, что Samsung наверняка переживет несколько лет отсутствия Ли Чжэ Ёна у руля, тем более что он де факто продолжит работать удаленно.

«Ключевые решения по развитию Samsung на ближайшие годы уже приняты: компания меняет фокус на промышленную 5G-аппаратуру, чтобы успеть заместить в этой нише Huawei на западных рынках раньше, чем это сделают Nokia и Ericsson. Еще один большой проект – собственная сборка процессорных чипов, способная заместить Intel, которая сейчас сдает позиции в мире. Учитывая, что против Ли Чжэ Ёна сейчас открыто не одно дело, может статься, что новый лидер Samsung, прежде чем станет формальным президентом компании (а он пока им не является), успеет сходить еще и на третий срок. Для западного мира это странно, но в Азии бывают и не такие феномены», — заключил эксперт.