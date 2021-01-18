«Это будет интересно»: запретят ли Telegram в США

Активисты из Америки в судебном порядке требуют от компании Apple отказаться от размещения мессенджера Telegram в магазине приложений App Store, сообщает The Washington Post. Соответствующий иск был подан некоммерческой организацией Coalition for a Safer Web [рус. «Коалиция за безопасный интернет»].

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Эта НКО выступает за строгий мониторинг и удаление экстремистского контента на онлайн-платформах. Ее президентом является Марк Гинсберг, бывший посол США в Марокко.

По мнению Гинсберга, в Telegram активно распространяется контент, созданный белыми супрематистами и нео-нацистами, которые пользуются возможностями «секретных чатов» мессенджера, защищенных сквозным шифрованием.

Как считают активисты, количество подобных публикаций резко возросло после штурма Капитолия 6 января, в котором участвовали сторонники действующего президента США Дональда Трампа.

«Telegram выделяется сам по себе как супер-распространитель [ненавистнических высказываний], даже если сравнивать его с Parler», — заявил Гинсберг.

По словам адвоката НКО Кита Альтмана, аналогичный иск в скором времени будет подан и против Google, которая владеет магазином приложений Google Play.

Возможную блокировку Telegram со стороны Apple прокомментировал глава МИД России Сергей Лавров в рамках своей пресс-конференции.

«Я уже слышал, что Telegram хотят помешать предоставлять свои услуги. Это будет интересно», — заявил министр иностранных дел.

Социальная сеть Parler, которую упомянул глава «Коалиции за безопасный интернет», ранее была удалена из App Store и Google Play, а также отключена от хостинг-услуг Amazon Web Services, что привело к временному прекращению работы этого сервиса. Сообщалось, что в Parler нашли себе пристанище пользователи, поддерживающие власть Трампа.

Глава Parler Джон Матце считает бойкот со стороны IT-гигантов несправедливым — по его мнению, компании Кремниевой долины намереваются «полностью уничтожить свободу слова в интернете».

«Они пытаются доказать, что мы каким-то образом несем ответственность за события, которые случились 6 января», — заявил Матце. Впоследствии он сообщил о том, что он и его семья вынуждены скрываться из-за угроз убийства в свой адрес.

Ситуация с Parler наглядно показала, что IT-гиганты Кремниевой долины обладают возможностью «отключить от интернета» неугодный им сервис, поэтому удаление Telegram из крупнейших магазинов приложений уже не кажется чем-то фантастическим.

Впрочем, как считает управляющий партнер Коммуникационного агентства B&C Agency Марк Шерман, свобода слова в США защищена первой поправкой к Конституции, поэтому вряд ли у иска от «Коалиции за безопасный интернет» есть сильные судебные перспективы.

«Мы имеем здесь дело с дискуссией о том, насколько далеко зашла власть крупных социальных платформ и владельцев мобильных экосистем. По сути дела, пока движения по удалению идут без вмешательства государства, то есть один частный бизнес не хочет иметь дело с другим частным бизнесом в силу разных политических взглядов или установившегося в обществе консенсуса», — поясняет эксперт.

По словам Шермана, штурм Капитолия и затяжной спор Трампа по поводу выборов стали катализатором дискуссии по поводу того, насколько нужно регулировать социальные сети, поэтому первый шаг сделали они сами.

История с судебным иском к Telegram стала отголоском этой истории, пробным камнем получить судебное решение, создать прецедент и посмотреть, можно ли с ним двигаться дальше.

«Конечно, «выпиливание» любого приложения из AppStore снижает его привлекательность и дальше все будет зависеть от того, насколько пользователь готов идти на разные технические ухищрения, чтобы его установить. В сети уже есть информация, как установить приложение Телеграмм на iOS в обход AppStore. Однако его актуальность для американцев пока что под вопросом», — считает собеседник «Газеты.Ru».

Telegram уже пытались блокировать в России, но результата это не дало, поэтому и сейчас серьезных сбоев в работе не будет, заявляет глава компании Extyl Олег Громов. Кроме того, даже в случае санкций у Telegram есть несколько вариантов обхода блокировок — благо опыт уже есть.

«Самое важное, что страсти в США уже сильно накалены самим фактом блокировки Трампа в социальных сетях, и Telegram может стать последней каплей. Нам кажется, этого не допустят», — считает Громов.

Угроза блокировки Telegram, удаление Parler из магазинов приложений, блокировка Трампа в Twitter, передача данных между Whatsapp и Facebook — звенья одной цепи. Эти события подтверждают общую мировую тенденцию на слежку за людьми, заявил Рустам Нуруллин, руководитель отдела аналитики 65apps.

«Telegram не соответствует правилам цензуры, по которым работают другие мессенджеры, именно этим он заслужил повышенный интерес. Проблема всех открытых площадок — радикально настроенные пользователи, которые используют их для связи. Скорее всего, опасаться удаления Telegram не стоит. Даже если Apple и удалит Telegram из маркета, мессенджер снова будет доступен к скачиванию после того, как все «нежелательные личности» перестанут им пользоваться», — заключил эксперт.