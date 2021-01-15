«Неплохие возможности»: как регуляторная кампания ЕС повлияет на российский IT-экспорт

В 2020 году власти Евросоюза развернули масштабную регуляторную кампанию, направленную на ограничение доминирующего положения иностранного IT-бизнеса. Она обусловлена тем, что IT-сектор ЕС почти полностью монополизирован такими компаниями, как Facebook и Google.

Реклама

Инициативу властей поддержали локальные разработчики — 165 европейских компаний совместно обратились к замглавы Еврокомиссии по вопросам конкуренции и развития цифровой экономики и призвали ведомство занять более жесткую позицию в отношении Google, которому принадлежит порядка 93% европейского рынка интернет-поиска.

В результате в конце 2020 года в ЕС представили два законопроекта — Акт о цифровых сервисах и Акт о цифровых рынках. В случае их принятия в странах введут ответственность за нарушение правил конкуренции и распространение деструктивного контента. За нарушения последуют штрафы в размере до 10% от всего годового оборота компании, а так же принуждение к продаже активов.

Ужесточение антимонопольной политики откроет новые перспективы не только локальным европейским игрокам, но и российским IT-компаниям, считают эксперты. В частности свои позиции сможет укрепить «Яндекс», который работает в Европе уже 8 лет и занимает 3 место среди поисковых систем в ЕС, его доля — 1,45%.

«Благодаря ослаблению влияния американских IT-гигантов, для российских технологических компаний сейчас открываются неплохие возможности экспортного продвижения. Мы это можем уже наблюдать на примере мессенджера с российскими корнями Telegram, который испытал пик роста аудитории после обновления правил использования WhatsApp, блокировки аккаунта Дональда Трампа в Twitter и отключения альтернативной соцсети Parler», — сообщил «Газете.Ru» директор РАЭК Сергей Плуготаренко.

С ним согласен и исполнительный директор АРПП «Отечественный софт» Ренат Лашин. «Сложившая в Европе ситуация создает благоприятные возможности для экспансии на европейский рынок отечественных IT-компаний, имеющих значительные ресурсы и потенциал», — поделился он.

Между тем «Яндексу» придется нелегко, так как конкуренция с Google на рынке поисковиков в ЕС остается сложной задачей, продолжает Плуготаренко.

«Однако «Яндекс» уже не просто поисковая система, а настоящее суперприложение, перерастающее в цифровую экосистему, и многие его сервисы могут быть достаточно привлекательными для зарубежных пользователей», — пояснил он.

Например, в январе 2020 года стало известно, что компания планирует запустить сервис каршеринга электромобилей в Европе. Планируется начать тестировать сервис с 1000 электромобилей в одном из европейских городов с благоприятными условиями для электротранспорта. Испытательным полигоном может стать Мадрид, Копенгаген, а также некоторые города во Франции и Италии.

При этом, как отмечал гендиректор компании Аркадий Волож, в 2018 году «Яндекс.Драйв» занимал второе место в Европе по размеру автопарка.

Кроме того, Яндекс успешно продает «умные колонки» своего производства в Европе. В 2018 году Яндекс поставил ретейлерам 40 тыс. колонок и занял около 14% рынка в этом сегменте, уступив лидерство только Echo от Amazon.

Российский IT-экспорт в целом имеет довольно хорошие перспективы. Об этом свидетельствуют показатели прошлого года: так, согласно исследованию РУССОФТ, экспорт компьютерных услуг по итогам I полугодия 2020 гоа составил $2,4 млрд, что на 14% больше, чем годом ранее за аналогичный период, сообщил директор РАЭК.

«Во многом это обусловлено тем, что в России уже сложился так называемый «цифровой контур». Государственная поддержка, в частности «налоговый маневр», также позволяет российскому IT-сектору становиться более конкурентоспособным на глобальном рынке. Есть сегменты и ниши, в которых российские IT-решения лидируют на многих зарубежных рынках – например, в сфере облачных b2b-сервисов или информационной безопасности. Тем не менее, для глобального технологического лидерства в России еще предстоит решить много задач — как государству, так и IT-бизнесу», — отмечает директор РАЭК Сергей Плуготаренко.

Эксперт также призвал избежать европейских ошибок и не допустить абсолютного доминирования американских IT-гигантов в России.

Для этого необходимо последовательно совершенствовать законодательство в цифровой сфере — особенно в части требований к глобальным IT-компаниям.

«Кроме того, России важно присмотреться к пути азиатских IT-лидеров: Индии, Южной Кореи и Малайзии. Чтобы повторить и превзойти их успех, необходимо проводить индустриальную политику, направленную на перспективные направления, а не на импортозамещение, привлекать зарубежные инвестиции, реализовывать государственные программы по развитию инфраструктуры, популяризировать информационное образование и повышение цифровой грамотности населения», — заключил он.