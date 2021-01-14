«Недооценили сложность»: разработчик Cyberpunk 2077 покаялся за баги

Компания CD Projekt Red опубликовала на официальном сайте Cyberpunk 2077 видеоролик с обращением главы компании Марчина Ивински к игрокам, столкнувшимся с проблемами в игре на консолях старого поколения.

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Сразу после выхода игры 10 декабря геймеры по всему миру начали жаловаться на большое количество багов и недоработок, часть из которых не давали закончить прохождение. Наиболее серьезные проблемы были обнаружены в версии Cyberpunk 2077, вышедшей для консолей предыдущего поколения PS4 и Xbox One.

Сооснователь и генеральный директор студии-разработчика Марчин Ивински извинился перед игроками и объяснил причины плохой оптимизации игры на приставках.

«Несмотря на хорошие обзоры Cyberpunk 2077 для ПК, консольная версия игры не соответствовала тем высоким стандартам, к которым мы стремились. Я и все руководство CDPR приносим глубочайшие извинения и признаем свои ошибки», — сказал Ивински.

Ивински уточнил, что основная причина проблем заключалась во внутриигровой потоковой системе, которую использовал Cyberpunk 2077 для подачи игрового контента и механик на движок без прерывания на загрузку.

«Сначала эта задача не показалась нам такой трудной, однако, я думаю, время показало, что мы ее недооценили. Город в игре был переполнен деталями, а пропускная способность дисков у консолей старого поколения была не лучшая, так что это постоянно бросало нам вызов и тормозило работу», — сообщил Ивински.

Генеральный директор CDPR также признался, что многие проблемы консольной версии игры, с которыми столкнулись игроки, не были выявлены во время тестирования. Он добавил, что на работе сказалась и эпидемия коронавируса. Из-за дистанционной работы многие проблемы «потерялись» среди видеозвонков и электронных писем.

«Каждый день процесса разработки мы видели значительные улучшения и действительно верили в то, что в день релиза консольной версии игры мы закончим работу», — сказал Ивински.

Постоянные доработки и тестирование игры были причиной того, что код доступа к консольной версии игры, предназначенный для обзорщиков, был отправлен не вовремя, как это было сделано с ПК-кодом, а всего за два дня до выхода игры. Это привело к тому, что разработчик не смог до релиза найти и исправить найденные ошибки.

Кроме того, Ивински попросил геймеров не винить сотрудников компании в плохой оптимизации игры. По его словам, решение о выпуске игры в таком виде принял совет директоров CDPR.

«Пожалуйста, не вините в проблемах игры наших работников. Каждый из них невероятно талантлив и предан своему делу. Финальное решение принимали я и совет директоров компании, это мы решили выпустить игру. Однако мы не предполагали, что случится то, что произошло», — отметил Ивински.

Кроме того, глава студии подтвердил ранее опубликованную информацию о двух крупных апдейтах Cybperunk 2077. Один из них будет выпущен в течении следующих 10 дней, а второй — в течении нескольких недель после релиза первого. После этого команда разработчиков сосредоточится на ранее обещанных бесплатных DLC и обновлениях для PlayStation 5 и Xbox Series S/X, которые теперь ожидаются во второй половине 2021 года.