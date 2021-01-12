Вдохновлялись GTA: каким будет мультиплеер Cyberpunk 2077

Владельцы Cyberpunk 2077 узнали первые подробности о мультиплеерном режиме, который должен появиться в игре в ближайшем будущем. Это стало возможно благодаря датамайнерам, которые передали файл с этой информацией игровому порталу DSOGaming.

Еще в ноябре 2020 года, за несколько недель до долгожданного релиза Cyberpunk 2077, разработчики игры в лице польской студии CD Projekt RED заявили, что мультиплеер станет отдельным продуктом, а не альтернативным режимом.

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При этом генеральный директор CDPR Адам Кичински отметил, что мультиплеер «будет тесно связан с концептом одиночной игры Cyberpunk». Он отказался сообщить дополнительные подробности, но предложил дождаться новых анонсов по этой теме в первом квартале 2021 года.

Кроме того, в сентябре прошлого года в официальном Twitter-аккаунте Cyberpunk 2077 также было подтверждено, что мультиплеер будет представлен в виде самостоятельного проекта. Там же говорилось о том, что в нем, в отличие от одиночной игры, будут присутствовать микротранзакции.

Cyberpunk multiplayer/online, which is a separate project, will have some microtransactions, but we said that a year ago already. Like always, expect us treating your money with respect. — Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) September 7, 2020

Помимо этих разрозненных данных игроки не располагали никакой другой информацией о готовящемся мультиплеере. Теперь же, благодаря датамайнерам, слившим один из файлов игры, можно хотя бы примерно представить, что готовит для фанатов CD Projekt RED.

Сообщается, что в мультиплеере Cyberpunk 2077 будет два режима.

Первый из них — Heist, или «Ограбление».

Судя по всему, он будет похож на аналогичный режим в Grand Theft Auto Online, когда команда игроков работает сообща, чтобы выполнять миссии и совершить успешный налет, который в конечном итоге принесет им награду. Если верить слитому файлу, игрок в мультиплеер Cyberpunk 2077 сможет выбрать одну из четырех специализаций — стрелок, убийца, нетраннер или инженер.

Второй режим — это Deathmatch, или «Бой насмерть».

Его суть понятна из названия — каждый участник будет играть сам за себя, а целью будет уничтожение всех противников, чтобы остаться единственным выжившим.

Разумеется, эта информация не является официально подтвержденной, а потому режимы мультиплеера могут поменяться к дате выхода. Более того, пока нет никаких данных о грядущем релизе, поэтому у CDPR еще будет время, чтобы довести проект до ума.

Между тем студия активно занимается разработкой первого бесплатного DLC для Cyberpunk 2077. По слухам, это дополнение станет сюжетным и продолжит историю главного протагониста игры Ви. Разработчик пообещал выпустить DLC «в начале 2021 года».

Релиз Cyberpunk 2077 принес CD Projekt RED большое количество проблем — игра вышла неоптимизированной для консолей предыдущего поколения, что сделало ее прохождение практически невозможным. Кроме того, баги и глитчи встречались и в версиях для ПК, а также для новых приставок PlayStation 5 и Xbox Series X.

Это привело к тому, что в конце декабря 2020 года инвесторы CD Projekt RED подали коллективный иск против студии-разработчика, обвинив ее в «введении в заблуждение» касательно готовности игры к релизу. Истцы остались недовольны тем, что CDPR скрыла от них наличие многочисленных багов в новом проекте, а также умолчала о том, что игра «практически неиграбельна» на консолях предыдущего поколения.

Эта история стала настолько громкой, что проблемами Cyberpunk 2077 заинтересовались польские власти.

Сообщается, что управление по конкуренции и защите прав потребителей (UOKiK) страны планирует отслеживать прогресс студии CD Projekt Red по мере выпуска патчей и обновлений для игры, особенно версий для консолей. Если регулятор останется недоволен действиями студии, то ее может ожидать штраф в размере 10% от ее годового дохода.