Совместное производство: кто поможет Apple создать электрокар

Apple и Hyundai в марте подпишут соглашение о производстве электрокара iCar, сообщает Reuters с ссылкой на Korea IT News.

В местном СМИ сообщалось, что две компании планируют выпустить «бета-версию» автомобиля Apple уже в следующем году, а массовое производство будет запущено в 2024 году.

Планируется, что автомобили будут создавать на заводе дочерней компании Hyundai Kia Motors в штате Джорджия в США. Также корпорации рассматривают возможность совместного инвестирования в новую фабрику, которая ежегодно сможет выпускать до 400 тыс. машин.

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Стоит отметить, что на прошлой неделе Hyundai сама заявила о сотрудничестве с компанией из Купертино, однако позднее пересмотрела первоначальное заявление: во втором варианте сообщения компания объявила, что с ней связались потенциальные партнеры по разработке автономных электромобилей, но убрала все упоминания Apple.

«Мы получаем запросы о потенциальном сотрудничестве от различных компаний в отношении разработки автономных электромобилей. Никаких решений принято не было, поскольку обсуждения находятся на ранней стадии»,— говорится в последней версии заявления.

После появления новости о возможном сотрудничестве между Hyundai и Apple акции автопроизводителя резко подскочили почти на 20%, увеличив рыночную капитализацию компании примерно на $8 млрд.

Аналитик Morgan Stanley Янг Сук Шин считает, что Huydai может помочь Apple войти на незнакомый для нее рынок, чтобы составить достойную конкуренцию другим автопроизводителям. Вместе с этим, отмечает эксперт, Apple, известная своими инновациями в отрасли IT, может помочь автопрому сделать технологический скачок вперед.

Аналитик «Фридом Финанс» Евгений Миронюк рассказал «Газете.Ru», что Apple вела переговоры о подобном сотрудничестве сразу с несколькими компаниями.

«Вероятно, руководство Hyundai оказалось более сговорчивым в вопросах возможности совместной разработки беспилотных электромобилей и новых аккумуляторов.

Для Apple безусловным плюсом является наличие у Hyundai заводов на территории США, что облегчает логистику и снижает риски возникновения таможенных и бюрократических препятствий», — рассуждает эксперт.

Миронюк также упомянул тот факт, что Hyundai также получала предложения от разных компаний о сотрудничестве по совместной разработке автономных электромобилей. По его мнению, именно компетенции специалистов Apple позволят наиболее эффективно реализовать планы по разработке усовершенствованных аккумуляторов, так же, как и при создании AI-интерфейсов для беспилотных автомобилей.

«Для Hyundai сотрудничество с Apple уже стало мощным драйвером роста капитализации. Вероятно, компания сможет в текущем году компенсировать 15-процентный спад продаж 2020 года и значительнее увеличить выручку к 2025-30 году », — заключил эксперт.