Под влиянием пандемии: какие технологии принесет 2021 год

Онлайн-системы

Множество компаний пересматривают функциональность рабочего пространства и адаптируют его к различным вариантам удаленной работы. На фоне этого традиционный офис становится местом, куда сотрудники периодически приходят для решения общих вопросов, то время как домашний офис превращается в повседневное рабочее место в этой новой гибридной модели работы.

В таких условиях работодатели должны будут предоставить сотрудникам необходимые технологические инструменты и услуги по развертыванию и поддержке IT-ресурсов, чтобы обеспечить максимальную продуктивность работы как из дома, так и в офисе.

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«Согласно проведенному в 2020 году компаниями Intel и Lenovo глобальному исследованию «Расширение возможностей сотрудников с помощью подходящих технологий», только 30% работников предприятий разных отраслей подтверждают, что их ноутбуки/настольные ПК подходят для работы. Половина участников опроса отмечают, что их компьютеры устарели или не обладают достаточной мощью для эффективного решения поставленных задач», — рассказывает генеральный директор Lenovo в России, Восточной Европе и СНГ Сергей Плакcин.

Чтобы сделать работу в новых условиях более эффективной, компании займутся улучшением ИТ-инфраструктуры и удовлетворением основных потребностей сотрудников, в том числе связанных с их рабочими ПК — для обеспечения высокой продуктивности вне зависимости от местоположения персонала.

Цифровые экосистемы

Еще в 2020 году компании стали активно покупать и продавать цифровые сервисы, формируя экосистемы. Вместе с каждым сервисом продаются и покупаются персональные данные пользователей, которые не всегда знают о существующих взаимосвязях.

«Сбер», Mail, «Яндекс», «Тинькофф» у всех на слуху, но так действуют и другие — например, свою экосистему создает МТС. Это связано с нехваткой данных: компании хотят знать о клиенте все и даже больше — особенно когда он сидит дома и к нему трудно «подобраться» традиционными методами. Для пользователя экосистемы — прежде всего удобство: он может получать все услуги экосистемы по одному ID», — поясняет генеральный директор ABBYY Дмитрий Шушкин.

5G и Wi-Fi 6

Технологии связи приобретают беспрецедентную важность, поскольку обеспечивают непрерывность бизнес-процессов в глобальном масштабе, помогают в организации обучения и поддержании активной социальной жизни.

Технологии 5G продолжат кардинально менять сферу персональных вычислительных устройств.

Все больше компьютеров, планшетов и смартфонов будут находиться в режиме постоянной доступности и готовности быть подключенными к сети в любом месте, обеспечивая полную независимость от беспроводных сетей.

Получат самое широкое распространение устройства с поддержкой стандартов Wi-Fi 6 и Wi-Fi 6E, которые обеспечивают высокую скорость передачи данных в домашней беспроводной сети, даже если к ней одновременно подключено множество устройств.

«Согласно нашим прогнозам, по мере активного распространения устройств с поддержкой 5G в следующем году и далее продолжат улучшаться методы эффективного развертывания инфраструктуры 5G и расширения покрытия сети 5G», — отмечает Сергей Плаксин.

Киберспорт и дистанционное образование

2020 год вынудил многих обучающихся перевестись на дистанционный формат, который ранее активно не использовался. Теперь чтобы добиваться успеха в условиях новой нормальности, семьям и школам требуется больше образовательных технологий (EdTech).

В 2021 году индустрия EdTech удвоит усилия, чтобы вновь сосредоточить внимание на улучшении персонализированного и проектного обучения, считает генеральный директор Lenovo.

«В будущем технологии голосовой связи и компьютерного зрения смогут обеспечить более индивидуализированное онлайн-обучение, отражающее цели, сильные и слабые стороны каждого учащегося. Перед технологическими компаниями встанут задачи по созданию устройств и разработке недорогих и доступных решений для масштабирования», — объясняет Плаксин.

Кроме того, технологии дистанционного и гибридного обучения могут повысить популярность киберспорта в образовательной среде, пробуждая интерес учащихся к наукам, технологиям, инженерии и математике (STEM-образование) и поддерживая высокий уровень социальной активности, пока они учатся изолированно друг от друга.

Удаленное наблюдение

Получат распространение технологии, которые помогают бизнесу лучше управлять удаленными командами и контролировать процесс, например, с помощью решений Process Intelligence, позволяющих руководителям в режиме реального времени наблюдать, как идет работа, и для этого не нужно будет находиться рядом с подчиненными. К примеру, как быстро сотрудник колл-центра решает вопросы клиента или как распределяется нагрузка между специалистами.

Культура подписок

Концепция оказания платных услуг не является чем-то новым в потребительском секторе. В настоящее время она используется для подписки на пакеты сервисов и потоковую передачу развлекательного контента.

В 2021 году данная концепция будет все активнее распространяться в корпоративном секторе, замещая капитальные затраты операционными по мере того, как компании получают доступ к большему количеству технологических инструментов по более разумной цене, прогнозирует Lenovo.

Это поможет высвободить средства и ИТ-персонал и сосредоточиться на стратегически важных направлениях, нацеленных на обеспечение непрерывности бизнес-процессов и быстрое их восстановление в случае сбоев.

На фоне роста востребованности облачных ИТ-решений среди удаленных сотрудников и активного распространения технологии 5G можно ожидать, что использование модели подписок также расширит и ускорит развертывание ИТ в виде готовых решений, сократив сроки их ввода в эксплуатацию с месяцев до дней.

Платформы дистанционной работы

«В 2020 году акции Zoom выросли более чем на 600% с начала года, большинству крупных компаний пришлось приобрести ПО для организации «home office», а люди открыли для себя такие форматы, как Zoom-дни рождения, книжные клубы, квизы, караоке, отраслевые конференции и даже корпоративные вечеринки по видеосвязи», — говорит Шушкин.

В 2021 году можно ожидать, что в связке с этими платформами начнут использовать VR/AR, так как людям при видеосвязи не хватает «эффекта присутствия».

Телемедицина

Пандемия COVID-19 дала толчок быстрому развитию жизнеспособных предложений в области сохранения здоровья.

Это обусловлено тем, что телемедицина выполняет двойную функцию — помогает сдерживать распространение инфекции во время глобальной пандемии и при этом сохраняет доступность медицинской помощи для решения других проблем со здоровьем.

«Ожидается, что «уход в виртуальность» приобретет еще большую популярность и что появятся инновационные решения на основе ИИ и встроенные в них, более надежные и производительные технологии связи, такие как 5G», — считает Плаксин.

Гиперавтоматизация

Из-за пандемии появились целые производства и сервисы, которые работают полностью без людей.

«Яркие примеры — новая «Пятерочка» без кассиров и продавцов на бульваре Веласкеса в Москве, киоски самообслуживания с системой распознавания лиц (например, по этому принципу работают терминалы для выдачи SIM-карт), цифровые двойники «Газпром нефти», когда человеку не нужно находиться на производстве, он может выполнять все операции на 3D-модели», — рассказывает генеральный директор ABBYY.

В офисных задачах также намечается подобный тренд — спрос на программных роботов за последний год вырос в несколько раз.

Домашние развлечения

«По мере того как мы приспосабливаемся к социальным нормам, диктуемыми пандемией COVID-19, и сейчас проводим дома больше времени, чем когда-либо, среди потребителей будут востребованы более иммерсивные домашние развлечения», — считает генеральный директор Lenovo.

Игры как способ развлечения и поддержания социальных связей в период социальной разобщенности продолжат активно развиваться в 2021 году. Среди геймеров по-прежнему высок спрос на высококачественное и высокопроизводительное игровое оборудование, позволяющее наслаждаться играми класса AAA.

Более того, с появлением в текущем году множества облачных игровых сервисов это направление может наконец перейти в фазу активного развития в 2021 году, поскольку надежные высокопроизводительные каналы связи и широкий выбор платформ становятся доступными все большему числу потребителей.

Дисплеи-трансформеры

В 2020 году мы увидели, что ПК и смартфоны могут быть ​​складными, и эта технология придала новый импульс росту мобильности и производительности.

В ближайшие годы эти устройства будут двигаться к пику популярности, и все больше поставщиков начнут предлагать широкий выбор панелей по более низким ценам.

«В дальнейшем можно ожидать появления технологий для внешних мониторов, которые позволят складывать и раскладывать мониторы, сворачивать и разворачивать, увеличивать и уменьшать с учетом количества зрителей. Подобные дисплеи однажды могут появиться в умных часах, тканях и даже игрушках, которые будут разворачиваться как свиток», — рассуждает Плаксин.

Конфиденциальность в центре внимания

«В прошлом году мы прогнозировали, что с ростом числа удаленных сотрудников организации будут вынуждены корректировать свои подходы к обеспечению безопасности, в том числе и с точки зрения надлежащей цифровой гигиены, управления привилегиями и учетными данными. COVID-19 значительно ускорил этот процесс», — отмечает генеральный директор Lenovo.

Удаленные и облачные инфраструктуры стали новой нормальностью.

Это означает, что компаниям придется выбирать наилучшие способы собственной защиты путем интеграции партнерских служб безопасности. В конечном итоге организациям придется придерживаться более гибкого и ориентированного на бизнес подхода к обеспечению безопасности, который не заменяет существующие модели, а, скорее, помещает безопасность в контекст организационной стратегии.