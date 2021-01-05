Снижение эффективности и кризис кадров: что ждет IT в будущем

Сокращение бюджетов и инвестиций

В 2020 году IT-командам по всему миру пришлось столкнуться с рядом проблем, вызванных пандемией коронавируса. Повсеместно руководители были вынуждены переводить своих сотрудников на удаленную работу, что вызвало у ряда стартапов сложности с кибербезопасностью и увеличение расходов на программное обеспечение, которые сохранятся и в следующем году.

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Кроме того, были сокращены бюджеты технологических компаний, рассказала «Газете.Ru» заместитель генерального директора Агентства инноваций города Москвы Ксения Борбачева.

Согласно опросу Cohesity, 70% респондентов заявили, что их организация вынуждена урезать бюджет в 2021 году. Около трети респондентов вынуждены сокращать бюджет на 10-25%, десятая часть — на колоссальные 25-50%.

«Из-за пандемии инвестиции на российском венчурном рынке сократились в три раза. Согласно исследованию Dsight, фактический объем вложений снизился с $497,5 млн до $183,8 млн в первом полугодии 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019-го; при этом стоит отметить, что число сделок на стадии «стартап» увеличилось с 22 до 32. Это привело к тому, что инвесторы стали медленнее принимать решения об инвестировании, стали более тщательно изучать стартапы. Этот тренд сохранится и в 2021 году», — считает Борбачева.

Действительно, несмотря на конец непростого года, проблемы, которые принесла с собой пандемия, вряд ли закончатся одномоментно с приходом января. IT-отрасль неминуемо столкнется со сложностями и в 2021 году, считают эксперты, поэтому расслабляться пока рано.

Прогноз снижения темпов роста ИТ-отрасли в следующем году связан с общеэкономической ситуацией в мире, рассказывает президент Лиги цифровой экономики и управляющий партнер AT Consulting Сергей Шилов.

«Очевидно, что при достаточно сильном падении экономики невозможно ожидать, что какая-то отдельная отрасль будет сильно расти. По оценке экспертов Лиги цифровой экономики, именно сегмент ИТ-услуг будет менее подвержен кризису. Цифровизация очень популярна сейчас, и услуги – в первую очередь по разработке ПО на заказ – будут востребованы. Но в целом рынок ИТ, безусловно, в какой-то степени пострадает», — считает эксперт.

Усталость, нехватка кадров, ИБ-риски

Одним из самых распространенных бичей отрасли является недостаток квалифицированных кадров. Ожидается, что эта тенденция останется актуальной в будущем.

«На сегодняшний день нехватка сотрудников – ключевой вызов для участников ИТ-рынка. С учетом глобализации и распространения удаленной работы фактически борьба за высококлассных специалистов идет на международном уровне. В текущих обстоятельствах они могут жить и работать, где угодно. Вопрос обучения напрямую связан с ситуацией на рынке труда. В условиях дефицита кадров компаниям нужно выстраивать собственную систему подготовки высококлассных специалистов», — считает Шилов.

Он также добавил, что айтишники должны постоянно повышать свой уровень и развивать новые навыки, так как современный мир стал очень динамичным.

Другой проблемой IT-сферы является резкое повышение рисков, связанных с информационной безопасностью. Согласно исследованию международной некоммерческой ассоциации Институт инженеров электротехники и электроники (IEEE), в котором приняли участие технические директоры и директоры по информационным технологиям из США, Великобритании, Китая, Индии и Бразилии,

11% опрошенных назвали угрозы онлайн-безопасности самой большой потенциальной проблемой нынешнего года.

«С переходом значительной части бизнеса на удаленный формат работы в сфере IT также возрастает важность соблюдения мер информационной безопасности: в отличие от офисных систем, при работе из дома пользователи могут подвергаться повышенному риску взлома. В связи с этим крайне важно соблюдать правила информационной безопасности и не пользоваться небезопасными каналами для рабочей коммуникации и передачи конфиденциальных сведений», — поясняет Анна Знаменская, директор по глобальному развитию Rakuten Viber.

Также Знаменская считает, что новым вызовом для индустрии станет также возвращение к «доковидным» временам.

«Большинство других важных факторов, которые придется учесть компаниям в 2021 году, связаны с восстановлением деятельности компании после пандемии COVID-19, включая налаживание постоянной гибридной структуры удаленной и офисной работы, возвращение сотрудников в офисы и/или на объекты (для тех компаний, которые нуждаются в физическом присутствии работников), а также управление постоянной удаленной работой для остального бизнеса. Определить, какие именно из этих задач окажутся самыми актуальными, пока невозможно: глобальная ситуация остается непредсказуемой, и компании и организации должны поддерживать максимальную гибкость, независимо от того, к какой отрасли они относятся», — заявила эксперт.

Кроме того, одной из проблем, с которой столкнутся IT-компании в будущем, станут, как ни странно, их собственные сотрудники, которые сильно устали от коронавирусных ограничений и карантинов.

«Повсеместный переход IT-компаний на удаленную работу через некоторое время приведет к проблемам удержания и лояльности сотрудников, а также к снижению их эффективности. Люди устают сидеть дома. Пропадают социальные связи, чувство команды, которое держит людей в компании. Становится все труднее нематериально мотивировать сотрудников. Пока менеджеры не готовы к этим вызовам, это — новая ситуация для всех в мире, и IT компании первые испытают на себе эти трудности, связанные с психологическими проблемами удаленных сотрудников», — предупреждает собеседница «Газеты.Ru».