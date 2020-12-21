Роскомнадзор заведет реестр соцсетей

В Государственную думу была внесена поправка, согласно которой в российском законодательстве будет закреплено определение «социальной сети», сообщает ТАСС со ссылкой на официальный документ за авторством Александра Хинштейна и Сергея Боярского.

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Как следует из текста поправки, если интернет-ресурс «предназначен и (или) используется его пользователями для предоставления и (или) распространения посредством созданных ими персональных страниц информации», а его ежесуточная аудитория превышает 500 тыс. человек, находящихся на территории Российской Федерации, то он будет признан социальной сетью и внесен в соответствующий реестр Роскомнадзора.

Таким образом, под понятие «социальная сеть» подойдут как знакомые многим «ВКонтакте» и «Одноклассники», так и другие сайты на русском языке с посещаемостью в полмиллиона человек ежедневно, на которых присутствует возможность создавать аккаунты с персональной информацией, а также делиться контентом с другими пользователями.

Кроме того, согласно поправке Хинштейна и Боярского, социальные сети, включенные в реестр Роскомнадзора, будут обязаны самостоятельно выявлять и блокировать противоправный контент, запрещенный законодательством Российской Федерации. Речь идет о детской порнографии, информации, склоняющей к самоубийству, данных о способах изготовления и применения наркотиков, рекламе азартных игр и алкоголя и т.д. Помимо прочего, эти платформы должны отслеживать и оперативно удалять призывы к массовым беспорядкам и экстремизму, а также комментарии, содержащие в себе «явное неуважение» к обществу, государству и Конституции РФ.

Если у администрации социальной сети возникнут вопросы о целесообразности блокировки того или иного видео или изображения, она может обратиться в Роскомнадзор за разъяснениями. Надзорный орган обязан дать ответ в течение трех дней, после чего будет приниматься решение об удалении или разблокировке «замороженного» контента.

Стоит отметить, что на текущий момент крупнейшие социальные сети, ведущие свою деятельность на территории России, и так мониторят контент, который размещают пользователи, удаляя публикации, нарушающие закон. Однако, как пояснил в разговоре с «Газетой.Ru» один из авторов законопроекта депутат Сергей Боярский, пока механизм мониторинга запрещенной информации существует только внутри социальных сетей, будучи прописанным в политике компании.

«Но правил, описанных федеральным законом, до нашего предложения не существовало. Как и не существовало определения «социальной сети», — заявил Боярский.

По словам депутата, основный смысл поправки заключается в том, чтобы социальные сети активно включились в очищение своего пространства от информации, запрещенной к распространению в РФ. Кроме того, определение «социальная сеть» наконец будет «описано юридическим языком».

Если законопроект будет принят Госдумой, то новые правила для социальных сетей вступят в силу 1 февраля 2021 года.