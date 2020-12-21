Собирайте меньше мусора: в Cyberpunk 2077 теряются сохранения

Несмотря на выход свежего патча, в Cyberpunk 2077 все еще встречается довольно много ошибок. Одна из них является критической, так как напрямую влияет на возможность игрока пройти игру до конца. Речь идет о повреждении файлов сохранения, сообщает The Verge.

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Некоторые пользователи столкнулись с проблемой загрузки сейвов из меню — при попытке сделать это на их экранах появляется надпись «сохраненная информация повреждена».

При этом восстановить данные и свой прогресс в игре невозможно.

Пока точно неизвестно, что именно «ломает» сохранения, но, по одной из догадок пользователей, причиной может быть слишком большой размер файла. По данным одного из пользователей Reddit, пределом объема для сейвов является 8 МБ. В некоторых сообщениях на форумах, посвященных играм от разработчика CD Projekt RED, также упоминается порог в 8 МБ, по преодолению которого файлы с сохранениями безвозвратно повреждаются.

В CDPR уже подтвердили, что пока нет способа восстановить сейвы и продолжить игру.

В качестве превентивной меры разработчик Cyberpunk 2077 посоветовал не использовать много слотов для сохранения, а также «хранить в инвентаре небольшое количество предметов и материалов для крафта».

При этом сбор мусора, который впоследствии преобразуется в крафтовые материалы для улучшения оружия, является одной из механик игры. Таким образом, разработчик изначально сам предложил игрокам собирать как можно больше предметов, а теперь рекомендует избавляться от них.

В CD Projekt RED утверждают, что лимит для сейвов «может быть увеличен в одном из грядущих» патчей, но те сохранения, которые уже были повреждены, восстановлены не будут. Если вы столкнулись с тем, что ваши сейвы больше не загружаются, можно воспользоваться несколькими советами, которые дает модератор на одном из официальных форумов Cyberpunk 2077.

Ранее компания пообещала два крупных патча, исправляющих баги в игре, которые должны увидеть свет уже в следующем году — один в январе и один в феврале 2021 года. Вероятно, эти патчи решат проблему со слишком «тяжелыми» сохранениями, а пока рекомендуется сделать бэкап своих сейвов и не злоупотреблять разбором мусора в игре.

Cyberpunk 2077, увидевшая свет 10 декабря, стала одной из самых проблемных игр года.

Несмотря на то, что разработчик переносил выход проекта аж три раза, ему не удалось работоспособный экшен. Огромное количество пользователей столкнулись с проблемами разной степени серьезности, которые мешают наслаждаться игровым процессом. При этом особенно пострадали владельцы консолей предыдущего поколения — Cyberpunk 2077 оказался совершенно не оптимизирован для PS4 и Xbox One.

Это привело к тому, что компании Sony и Microsoft, которые выпускают вышеупомянутые приставки, пообещали вернуть деньги всем тем, кто остался неудовлетворен качеством игры от CD Projekt RED. Кроме того, сообщается, что инвесторы компании предположительно готовят коллективный иск против польского разработчика. Они считают, что CDPR намеренно ввел их в заблуждение касательно качества проекта с целью получения финансовой выгоды.