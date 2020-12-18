Новый конкурент YouTube и Netflix: TikTok запускается на ТВ

TikTok объявил о начале сотрудничества с одним из крупнейших поставщиков смарт-телевизоров в мире Samsung. Компании намерены выпустить приложение для просмотра на Smart TV, сообщает портал Business Insider.

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TikTok стал широко известен благодаря коротким видео, которые не вписываются в привычный ТВ-формат, где преобладает более продолжительный контент. Несмотря на это, компания планирует запустить приложение для смарт-телевизоров сначала в Великобритании и Европе, а затем и по всему миру.

Глава европейского отделения TikTok Рич Уотерворт во время объявления сделки с Samsung объяснил, почему платформа пошла на такой шаг.

По его словам, экраны смартфонов еще не могут передавать те ощущения, которые пользователь получает от просмотра контента на большом экране телевизора.

Уотерворт считает, что люди проводят очень много времени в телефоне и им следует отвлечься на большой OLED-экран, чтобы насладиться роликами в более комфортном для глаз варианте.

Переход на другую платформу также может означать потенциальную смену формата, что должно вызвать беспокойство у конкурентов TikTok в области приложения для Smart TV. В этом месяце стало известно, что TikTok планирует увеличить максимальную длину загружаемых видео до трех минут, отказавшись от стандарта в 15 и 60 секунд. Если тенденция на увеличение длительности видеозаписей для социальной сети продолжится, TikTok сможет соперничать с Netflix или YouTube, которые в данный момент доминируют на рынке домашних развлечений.

Управляющий партнер коммуникационного агентства B&C Agency Марк Шерман считает, что выход TikTok на экраны телевизоров — это шаг навстречу потребителю.

«TikTok недавно расширил формат видео до трех минут, теперь идет на ТВ, чтобы покорить сразу все форматы. Люди, которые устают от просмотра фильма или сериала, могут переключиться на приложение... Таким образом, приложение будет доступно сразу на нескольких платформах, это шаг в сторону семейного просмотра и вовлечения туда более возрастной аудитории», — заключил Шерман.

Digital Project Manager коммуникационной группы iMARS Владимир Табуров считает, что TikTok поступает совершенно правильно и что выходом Smart TV-приложения платформа сможет привлечь новых пользователей.

Однако эксперт сомневается в том, что TikTok удастся занять место YouTube или Netflix.

По его мнению, эти платформы невозможно заменить короткими развлекательными видео, которые являются основным контентом в социальной сети.

«Netflix известен своими рейтинговыми сериалами, которые популярны во всем мире, включая и Россию. А в 2021 году компания может побить рекорд по числу номинаций на премию «Оскар» за лучший фильм. С YouTube похожая ситуация, если раньше пользователи предпочитали короткие видео, то сегодня часовые видео [Юрия] Дудя и Labelcom смотрят на одном дыхании. Качество контента на YouTube сильно выросло, даже у небольших блогеров сегодня есть свой продакшн», — объясняет эксперт «Газете.Ru».

Кроме того, у TikTok есть еще один недостаток — вертикальные видео. Эксперт отмечает, что горизонтальный контент больше удерживает аудиторию и его приятнее смотреть на экранах телевизоров.

«В мире Smart TV-приложений TikTok будет крайне непросто, зато в мобильном мире у него сегодня золотая корона», — указывает Табуров.

В начале текущего месяца App Store подвел итоги 2020 года и назвал самые популярные сервисы для смартфонов. TikTok стал вторым самым скачиваемым приложением в магазине приложений Apple, уступив лишь сервису для проведения онлайн-встреч Zoom.