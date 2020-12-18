Доигрались: Cyberpunk 2077 удаляют из магазина PlayStation

Игра Cyberpunk 2077 от польского разработчика CD Projekt RED будет удалена из магазина PlayStation Store из-за жалоб игроков на плохую оптимизацию. Об этом говорится в официальном сообщении Sony.

SIE strives to ensure a high level of customer satisfaction, and we will begin to offer a full refund for all gamers who have purchased Cyberpunk 2077 via PlayStation Store and want a refund. Please visit the following link to initiate the refund: Twitter. — Ask PlayStation (@AskPlayStation) December 18, 2020

«SIE [Sony Interactive Entertainment] стремится к тому, чтобы все наши клиенты были довольны своим игровым опытом, поэтому мы вернем игрокам все средства, потраченные на покупку игры Cyberpunk 2077 в PlayStation Store. SIE также удалит Cyberpunk 2077 из PlayStation Store до следующего уведомления», — сообщили в компании.

Для оформления возврата денег, потраченных на покупку Cyberpunk 2077, необходимо оставить заявку на соответствующей странице сайта PlayStation Store, после чего процесс возмещения будет запущен.

Совет директоров CD Projekt RED подтвердил, что Sony приняла решение временно отозвать Cyberpunk 2077 после обсуждения ситуации с разработчиком.

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«Все цифровые копии игры, проданные на данный момент через PlayStation Store, остаются доступными для использования существующими покупателями. Игроки все еще могут купить физическую копию игры в магазинах», — говорится в заявлении CDPR.

На момент написания заметки Cyberpunk 2077 остается доступным для покупки в онлайн-магазине Xbox. Не исключено, что компания Microsoft, которой принадлежит приставка, также примет решение об удалении игры с платформы до выхода патчей.

Релиз Cyberpunk 2077 состоялся 10 декабря 2020 года. Во время прохождения игры пользователи столкнулись с массой трудностей — у многих не прогружались текстуры, низкая частота обновления кадров мешала участвовать в перестрелках, а сюжетные персонажи буквально «застревали» на месте, делая дальнейшее продвижением невозможным.

Хуже всего пришлось владельцам консолей предыдущего поколения PlayStation 4 и Xbox One. Если пользователи ПК имели возможность хоть как-то наслаждаться игрой, то версия Cyberpunk 2077 для приставок едва ли является жизнеспособной.

Во время экстренного совещания CD Projekt RED с инвесторами касательно ситуации с Cyberpunk 2077 руководители студии признали свою ошибку при разработке игры.

«После трех переносов релиза, мы, как руководители компании, сфокусировались лишь на том, чтобы выпустить игру как можно быстрее. Мы недооценили масштаб и сложность проблем, проигнорировали знаки о необходимости потратить больше времени на доработку игры на базовых консолях прошлого поколения. Такой подход противоречит нашей философии. Это привело к потере доверия геймеров, а также репутации, которую мы создавали большую часть нашего существования», — признался президент CD Projekt RED Адам Кичински.

Компания также принесла официальные извинения всем игрокам, кто остался недоволен качеством игры после совершенного предзаказа, и пообещала вернуть деньги за покупку всем желающим. Однако генеральный директор CDPR Марчин Ивински подчеркнул, что компания рекомендует геймерам не торопиться с возмещением средств, так как уже готовятся патчи, исправляющие крупные недочеты.

«Мы надеемся, что игроки дадут нам возможность улучшить игру на консолях старого поколения... Я искренне надеюсь, что уже к Рождеству геймеры смогут наслаждаться игрой на консолях», — говорит Ивински.

Игра Cyberpunk 2077 может похвастаться рекордными показателями предзаказов — накануне официального запуска ее купили свыше 8 млн раз. Учитывая минимальную стоимость одного экземпляра в $60, CDPR получила прибыль в размере $500 млн еще до того, как кто-либо смог поиграть в их новую игру.