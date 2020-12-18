Новые цвета и цены: в сеть слили изображения Samsung S21

Стали известны цвета будущих смартфонов линейки Samsung S21, сообщает портал The Verge.

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Согласно просочившимся в сеть рендерам телефоны будут представлены в различных приглушенных оттенках, о чем свидетельствует приставка «phantom» [призрачный], добавленная к названиям цветов.

Некоторые из них будут эксклюзивными для линейки S21.

Так, 6,2-дюймовый S21 будет доступен в лиловом, белом, бледно-розовом и сером цветах. 6,7-дюймовый S21+ представят в сером, черном и лиловом, а 6,8-дюймовый S21 Ultra будет иметь всего две цветовые вариации: серую и серебристую.

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Также на слитых в сеть рендерах видно, что камера у всех новых смартфонов будет выступать, являясь частью металлической направляющей, которая проходит по всему краю телефона. На изображениях S21 Ultra видно, что большую часть задней панели гаджета будет занимать блок из камер.

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Кроме того, стало известно, что флагман линейки будет поддерживать стилус S Pen. Предполагается, что он будет продаваться отдельно от смартфона. Кроме того, в телефоне не будет предусмотрен отдельный слот для хранения S Pen, как это было в Galaxy Note, поэтому пользователю придется докупать специальный чехол с отделением для стилуса.

Ранее портал Sammobile сообщил о том, что Samsung пересмотрела свою ценовую политику, и стоимость смартфонов следующего поколения Galaxy будет отличаться от нынешних.

Согласно источнику, Samsung выпустит Galaxy S21 с объемом памяти в 128 ГБ за €879 [примерно 80 тыс. руб.], в то время как стартовая цена базовой модели предыдущего поколения смартфонов Galaxy S20 составляла в большинстве европейских стран €999 [90 тыс. руб.].

Galaxy S21+ поступит на прилавки по цене €1079 [97 тыс. руб.]. Для сравнения Galaxy S20+ на старте продаж стоил 1099 евро [100 тыс. руб.].

Что же касается флагманской модели, то она дешевле не станет — цена Galaxy S21 Ultra с памятью в 128 ГБ будет составлять €1400 [126 тыс. руб.], в то время как Galaxy S20 Ultra 5G был выпущен за €1349 [120 тыс. руб.].

Стоит отметить, что в начале декабря портал уже сообщал о том, что компания хочет сменить ценовой диапазон и прервать ежегодное повышение цен на смартфоны. Однако на текущий момент эта информация все еще не подтверждена официально.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала о том, что линейка Samsung Galaxy S21 будет поддерживать 5G сеть. Гаджеты получат аккумуляторы объемом от 4000 мАч до 5000 мАч, а также процессоры Snapdragon 888 или Exynos 2100. Ожидается, что новые смартфоны будут представлены публике 14 января 2021 года.