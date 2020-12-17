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Далеко не уедут: почему переход на электрокары затягивается

ЕС планирует увеличить количество электрокаров до 30 млн к 2030 году

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К 2030 году Европейский союз планирует выпустить на дороги не менее 30 млн электрокаров. Таким образом содружество хочет снизить количество выхлопных газов. Однако на пути этого амбициозного плана может возникнуть серьезное препятствие — люди не спешат менять привычный автотранспорт. Эксперты объяснили «Газете.Ru», почему.
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Власти ЕС намерены добиться того, чтобы к 2030 году на дорогах союза появились десятки миллионов электроавтомобилей, сообщает Reuters.

Согласно проекту стратегии Европейской комиссии, которая должна быть обнародована на следующей недели, этот план обусловлен борьбой с загрязнениями и предотвращением выброса выхлопных газов в атмосферу.

Для достижения целей Европе потребуется по меньшей мере 30 млн электрических автомобилей, которые имеют нулевой уровень выброса газов в окружающую среду.

На протяжении нескольких лет ЕС пытается стандартизировать выбросы углекислого газа для автомобилей — ожидается, что к 2025 году эти нормы будут ужесточены для легковых машин и фургонов. Кроме того, Европа планирует принимать и иные меры — например, через 10-20 лет некоторые страны намереваются ввести полный запрет на продажу новых дизельных и бензиновых автомобилей.

«Цель ЕС по сохранению климатического баланса не может быть достигнута к 2050 году без введения мер по сокращению зависимости транспорта от топлива», — говорится в документе.

Однако существует ряд факторов, которые могут помешать европейским властям осуществить задуманное.

Прежде всего, речь идет о недостаточно развитой инфраструктуре. Для реализации плана понадобится около 3 млн общественных зарядных станций, что гораздо больше, чем имеется на данный момент. Сегодня в ЕС примерно 200 тыс. точек для подзарядки.

Одним из европейских лидеров по числу электрокаров на дорогах стала Норвегия. Благодаря налоговым льготам в стране цена на такие машины гораздо ниже, чем в других странах. Другие государства ЕС пока не могут похвастаться успехами в этом направлении.

Другим сдерживающим фактором на пути распространения электрического транспорта является его непопулярность среди потребителей.

Управляющий партнер салона «Электромобили» Василий Пановицын выделил ряд причин, из-за которых электрический транспорт не пользуется высоким спросом. По мнению эксперта, это связано с тем, что официальные дилеры не продвигают электроавтомобили, более того, о них не так часто пишут в СМИ, поэтому у большинства людей сложилось довольно слабое и ошибочное представление о возможностях эксплуатации электрокаров. Кроме того, такие машины далеко не все могут себе позволить.

В свою очередь независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев отмечает, что в Европе главным фактором, отпугивающим покупателя от электрокара, выступает лишь цена.

«В Европе существенных сдерживающих факторов, кроме стоимости автомобилей и стоимости самой электроэнергии, сейчас нет. Пример стимулирования рынка в Норвегии ясно дает понять, что при грамотной стратегии поддержки со стороны государства, на начальном этапе формирования рынка, вполне возможно заинтересовать покупателя», — рассуждает эксперт.

При этом в России условий для отказа от экологичного автотранспорта гораздо больше.

«В России есть ряд факторов, которые ограничивают рост рынка. Это такие факторы, как стоимость электромобилей, малый запас хода, быстрая разрядка батареи в холодном климате, необходимость обогрева автомобиля», — считает Бургазлиев.

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