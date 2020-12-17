Далеко не уедут: почему переход на электрокары затягивается

Власти ЕС намерены добиться того, чтобы к 2030 году на дорогах союза появились десятки миллионов электроавтомобилей, сообщает Reuters.

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Согласно проекту стратегии Европейской комиссии, которая должна быть обнародована на следующей недели, этот план обусловлен борьбой с загрязнениями и предотвращением выброса выхлопных газов в атмосферу.

Для достижения целей Европе потребуется по меньшей мере 30 млн электрических автомобилей, которые имеют нулевой уровень выброса газов в окружающую среду.

На протяжении нескольких лет ЕС пытается стандартизировать выбросы углекислого газа для автомобилей — ожидается, что к 2025 году эти нормы будут ужесточены для легковых машин и фургонов. Кроме того, Европа планирует принимать и иные меры — например, через 10-20 лет некоторые страны намереваются ввести полный запрет на продажу новых дизельных и бензиновых автомобилей.

«Цель ЕС по сохранению климатического баланса не может быть достигнута к 2050 году без введения мер по сокращению зависимости транспорта от топлива», — говорится в документе.

Однако существует ряд факторов, которые могут помешать европейским властям осуществить задуманное.

Прежде всего, речь идет о недостаточно развитой инфраструктуре. Для реализации плана понадобится около 3 млн общественных зарядных станций, что гораздо больше, чем имеется на данный момент. Сегодня в ЕС примерно 200 тыс. точек для подзарядки.

Одним из европейских лидеров по числу электрокаров на дорогах стала Норвегия. Благодаря налоговым льготам в стране цена на такие машины гораздо ниже, чем в других странах. Другие государства ЕС пока не могут похвастаться успехами в этом направлении.

Другим сдерживающим фактором на пути распространения электрического транспорта является его непопулярность среди потребителей.

Управляющий партнер салона «Электромобили» Василий Пановицын выделил ряд причин, из-за которых электрический транспорт не пользуется высоким спросом. По мнению эксперта, это связано с тем, что официальные дилеры не продвигают электроавтомобили, более того, о них не так часто пишут в СМИ, поэтому у большинства людей сложилось довольно слабое и ошибочное представление о возможностях эксплуатации электрокаров. Кроме того, такие машины далеко не все могут себе позволить.

В свою очередь независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев отмечает, что в Европе главным фактором, отпугивающим покупателя от электрокара, выступает лишь цена.

«В Европе существенных сдерживающих факторов, кроме стоимости автомобилей и стоимости самой электроэнергии, сейчас нет. Пример стимулирования рынка в Норвегии ясно дает понять, что при грамотной стратегии поддержки со стороны государства, на начальном этапе формирования рынка, вполне возможно заинтересовать покупателя», — рассуждает эксперт.

При этом в России условий для отказа от экологичного автотранспорта гораздо больше.

«В России есть ряд факторов, которые ограничивают рост рынка. Это такие факторы, как стоимость электромобилей, малый запас хода, быстрая разрядка батареи в холодном климате, необходимость обогрева автомобиля», — считает Бургазлиев.