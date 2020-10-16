Хакеры или инсайдеры: в Twitter произошел глобальный сбой

В ночь на 16 октября пользователи Twitter испытывали трудности с доступом к платформе. По данным портала DownDetector, пик сбоя пришелся на 00:30 по московскому времени. Сам сайт был недоступен в течение нескольких минут, но затем еще пару часов юзеры не могли ни отправить твит, ни сделать репост, ни оставить лайк под понравившимся постом — платформа выдавала сообщение об ошибке из-за «перегруженности» серверов.

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Сообщается, что большинство пользователей, столкнувшихся с проблемой, проживают на территории США, Великобритании и Австралии.

«Для многих из вас Twitter стал недоступен, мы уже работаем над тем, чтобы вернуть его к работе. У нас были некоторые проблемы с нашими внутренними системами, нет никаких свидетельств того, что имело место несанкционированное проникновение или хакерская атака», — написала техподдержка компании около двух часов ночи по московскому времени.

Twitter has been down for many of you and we're working to get it back up and running for everyone.



We had some trouble with our internal systems and don't have any evidence of a security breach or hack. — Twitter Support (@TwitterSupport) October 15, 2020

Спустя пару часов администрация Twitter окончательно определилась с причиной сбоя, обозначив ее как «непреднамеренное изменение системы».

«Большинство из вас уже может вернуться к постингу. Сбой был вызван изменением системы, запущенным раньше, чем это планировалось, из-за чего пострадали почти все наши сервера», — следует из сообщения компании.

Как отмечает The Guardian, Twitter сломался всего через сутки после того, как сервис принял решение заблокировать распространение скандальной статьи New York Post, в которой рассказывается о возможной связи кандидата в президенты США Джо Байдена с украинской фирмой Burisma, в руководстве которой шесть лет назад работал его сын Хантер. Такой тайминг не может не вызывать подозрения, что серверы Twitter мог «положить» хакер, недовольный тем, что платформа пытается оправдать Байдена, скрывая критические материалы о его персоне.

Кроме того, у Twitter действительно есть веские причины скрывать хакерскую атаку, если она действительно стала причиной сбоя.

В середине июля платформа столкнулась с одним из самых масштабных кибервзломов в своей истории — тогда злоумышленники получили доступ к нескольким крупным Twitter-аккаунтам, принадлежащих знаменитостям. Среди них — Билл Гейтс, Джефф Безос, Илон Маск, Майк Блумберг, Уоррен Баффет, Барак Обама, Джо Байден, Ким Кардашьян, Канье Уэст и некоторые другие публичные персоны.

Во взломанных профилях киберпреступники разместили информацию о «раздаче биткоинов» — злоумышленники просили пользователей перечислить $1 тыс. в биткоинах, чтобы в дальнейшем удвоить эту сумму. Воспользовавшись взломанными аккаунтами уважаемых людей, преступники вошли в доверие к их фолловерам — некоторые их них действительно перечислили деньги на указанный кошелек, даже не подозревая, что их обманывают. Сообщается, что киберпреступники смогли заработать около $117 тыс.

На этой неделе Управление финансовых услуг (DFS) штата Нью‑Йорк выступило с призывом государственного регулирования социальных сетей в отношении их кибербезопасности. Причиной для такого обращения стала июльская хакерская атака на Twitter.

«Учитывая, что акции Twitter торгуются на бирже, а капитализация компании достигает $37 млрд, удивительно, как легко хакеры смогли проникнуть в системы сервиса и получить доступ к внутренним инструментами, позволяющим захватить любой аккаунт», — говорится в заявлении DFS.

Регулятор призвал американских законодателей заняться проблемой регулирования IT-гигантов в сфере безопасности в том же объеме, в котором Конгресс пытается бороться с монополизмом и защитой приватности пользователей интернет-платформ и социальных сетей. DFS указал на тот факт, что успешная хакерская атака на одну из крупнейших компаний Кремниевой долины может вызвать обвал биржевых котировок или повлиять на результат федеральных выборов, а также спровоцировать «еще более опасные последствия».

Принимая во внимание призыв Управления финансовых услуг Нью-Йорка, неудивительно, что Twitter будет изо всех сил скрывать незаконное проникновение в свои системы, чтобы не навлечь на себя гнев американских властей, которые давно точат зуб на IT-гигантов. Впрочем, если правдивая информация о причинах последнего боя на платформе так и не станет достоянием общественности, мы можем никогда не узнать, что произошло на самом деле.