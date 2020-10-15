Легче килограмма перьев: в России представлен ультрабук Huawei MateBook X

Ультрабук из флагманской линейки Huawei MateBook X наконец добрался до России и доступен для предзаказа всем желающим. Этот гаджет идеально подойдет тем пользователям, которым приходится часто носить ноутбук с собой — для работы или учебы. Несмотря на свои небольшие размеры, он может похвастаться неплохой энергоемкостью, что особенно важно в нынешнем ритме жизни.

Первое, что определяет новинку Huawei, – это ее необычайная компактность.

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Благодаря тому, что размер ультрабука сравним с бумажным листом формата А4, устройство помещается не только в рюкзак, но и, например, в повседневную сумку. Более того, вес устройства едва ли составляет один килограмм, и его удобно носить как в сумке на плече, так и в одной руке.

При этом толщина Huawei MateBook X немногим больше современного смартфона.

close Huawei MateBook X Huawei MateBook X Павел Ткачук

Несмотря на компактные габариты, этот ультрабук хорошо справляется с рядом рабочих задач. Внутри устройства установлен процессор Intel Core 10-го поколения и оперативная память размером до 16 Гб, что позволяет без труда взаимодействовать с медиаконтентом, будь то фото или видео. Немаловажным также является наличие в Huawei MateBook X самого актуального стандарта беспроводной связи Wi-Fi 6, который обеспечивает более быструю скорость передачи данных.

«Развивая универсальную интеллектуальную экосистему, Huawei предлагает пользователям умные решения для пяти наиболее распространённых сценариев: «умный дом», «путешествия», «работа», «здоровье» и «мультимедиа». В категории ноутбуков компания сосредоточена на создании интеллектуальных функций и технологий, способных изменить сложившиеся представления о возможностях портативных ПК», — заявил президент продуктовой линейки ПК и планшетов Huawei CBG Ван Иньфэн.

Заряда батареи нового ультрабука хватает на 9 часов в режиме просмотра загруженного видео или 9 часов в режиме редактирования файлов.

Фирменная зарядка, под стать ноутбуку, весит всего 160 г, так что ее можно всегда носить с собой и использовать для любого смартфона с разъемом USB-C.

Huawei MateBook X первым из всей линейки ноутбуков компании получил экран Infinite FullView — это практически безрамочный дисплей, который соответствует последним трендам в дизайне смартфонов. Кроме того, этот экран с разрешением 3000х2000 пикселей является сенсорным и поддерживает управление жестами — например, если провести по нему тремя пальцами, ноутбук сделает скриншот. Для этого не потребуются дополнительные программы или нажатие кнопок.

В ультрабуке используется фирменная технология Huawei Share, с помощью которой к нему можно подключать смартфон напрямую — без использования кабелей. Для этого телефон нужно поднести к тачпаду, после чего экран устройства будет выведен на экран ноутбука. Это очень удобно, когда вы сосредоточены на работе и не можете постоянно брать в руки смартфон, чтобы проверять уведомления — после подключения к ноутбуку они будут выводиться на экран, да еще и крупнее. Huawei Share позволяет принимать звонки и легко управлять файлами, буквально перетаскивая их с одного устройства на другое.

close Huawei MateBook X Huawei MateBook X Павел Ткачук

Интересной особенностью ультрабука также является его бесшумность из-за отсутствия вентилятора — он охлаждается с помощью системы рассеивания тепла, которая впервые применена именно в модели MateBook X. Таким образом, шум кулера больше не будет отвлекать вас от работы, а ноутбук при этом не будет нагреваться.

Среди других приятных мелочей в Huawei MateBook X можно выделить более широкий тачпад, что является особенно актуальным для тех, кто не любит «мышки», полноразмерную клавиатуру с подсветкой, в которую спрятана камера, а также сканер отпечатков пальцев в кнопке питания, который защитит ваши данные от непрошенных гостей.

Ноутбук оснащен четырьмя мощными динамиками с яркими басами и чистым звуком на высоких частотах, а также двумя микрофонами с эффектом присутствия — во время видеоконференций можно отходить от устройства на расстояние до пяти метров и при этом оставаться услышанным собеседниками.

Открытая продажа Huawei MateBook X начнется 20 октября. Стоимость ультрабука составит 114 990 рублей.