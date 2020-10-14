«Убийца рулетки»: зачем нужен лидар в iPhone

13 октября компания Apple показала iPhone 12 Pro и 12 Pro Max, которые стали первыми смартфонами компании, получившими лидар (LiDAR). Это специальный датчик, который позволяет получить и обработать информацию об объектах. С его помощью можно выяснить температуру, длину, ширину и высоту объекта, а также узнать расстояние до него.

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Принцип работы лидара похож на эхолокацию: инфракрасные и ультрафиолетовые лучи отталкиваются от объекта и возвращаются обратно, передавая необходимую информацию.

Изначально первые лидары были созданы для военных целей и отслеживали спутники.

Позже лидары стали активно использовать при создании карт. Для этого датчик устанавливают в самолетах и пролетают над местностью, которую нужно картографировать. Датчик может дать широкий спектр информации о том, что находится на земле и под водой, достигается это за счет разного светового диапазона испускаемых лучей.

Сейчас эта технология также активно задействована в транспортных средствах, предусматривающих возможность самоуправления. Благодаря функции быстрого сбора данных об окружающей среде датчик помогает автопилоту ориентироваться в пространстве.

«Сегодня лидар уже используется в беспилотных транспортных средствах и дронах, сервисных роботах, строительстве, геодезии и картографии», — рассказал «Газете.Ru» директор по развитию и сооснователь Promobot Олег Кивокурцев.

Благодаря использованию лидара роботы свободно и безопасно передвигаются, картографы строят карту местности, строители планируют расположение объектов.

«Лидар способен строить 3D-модели физических объектов, поэтому его применение возможно во многих сферах бизнеса. Например, он способен построить точную 3D-модель комнаты, которую потом можно использовать в дизайне интерьера, — поясняет технический директор 65apps Алексей Чувашов. — Лидар есть у робота-пылесоса — он крутится и измеряет дистанцию вокруг себя, а потом строит карту помещения и прокладывает свой путь по ней. Также лидар хорошо используется для дополненной реальности. Например, чтобы сфотографировать ступню и определить точный размер обуви».

Технология лидара широко применяется в различных сферах жизни, так что появление этой функции в смартфонах было вопросом времени.

«iPhone 12 Pro впервые использует лидар на основной камере — для повышения качества фотографий: в зависимости от расстояния до объекта меняется фокус объектива — снимки становятся более четкими и насыщенными. Это большое преимущество айфона перед другими решениями», — отметил Кривокурцев.

close Apple

Собеседник «Газеты. Ru» также уточнил, что лидары уже использовались в iPhone, но на фронтальной поверхности — для Face ID, поскольку трехмерное распознавание лица повышает стабильность работы сканера, что предотвращает возможный взлом устройства.

«Лидар — это, безусловно, технология будущего. Все, что движется, будет оснащено лидарами: от роботов до автомобилей. Но применение лидара в смартфонах только начинается, прогнозировать дальнейшую судьбу технологии в этой индустрии пока сложно», — считает эксперт.

Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин напомнил, что первым продуктом Apple с лидаром стал новый iPad Pro. Там он используется в камере для оценки расстояния до предметов, но другого практического применения у этого датчика нет.

Эксперт обращает внимание, что эта технология не новая и хорошо известная, но внедрять ее в телефоны не обязательно.

«Сфера применения огромная, в тех же самоуправляемых автомобилях. Apple просто взял чужую технологию и адаптировал для мобильных устройств. Зачем — не очень понятно, но ничего нового в этом нет», — рассуждает Муртазин.

По словам Алексея Чувашова, технология лидара не является прорывной, но в мобильных устройствах появилась недавно. При этом похожие технологии есть и в устройствах на базе Android.

«Apple просто в очередной раз доработала интересную технологию и добавила в свой новый флагманский гаджет», — заявил эксперт.

Он добавил, что лидар в смартфонах — это шаг к развитию AR и возможному распространению технологий дополненной реальности среди широкого круга пользователей.

Как предположил Кивокурцев, у лидара в iPhone могут быть две перспективы развития.

«Первая — использование в инженерных приложениях, когда необходимо понять площадь помещения, расстояние до объектов, их размер.

Лидар — это убийца рулетки, с помощью которой долгие годы измеряли размер предметов.

Второе направление — это дополненная реальность. Технологии AR используются в образовании, играх, медицине. Уже сегодня с помощью дополненной реальности мы можем свободно «примерить» элементы гардероба или расставить мебель в квартире — и варианты применения будут только увеличиваться, вплоть до «примерки» новой внешности», — считает собеседник «Газеты.Ru».