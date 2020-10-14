«Выглядит подозрительно»: как шутят об iPhone 12

На минувшем мероприятии Apple были представлены сразу четыре iPhone из новой линейки под номером 12 — в нее вошли iPhone 12 Mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max. Исходя из реакции социальных сетей, зрителей презентации взволновали сразу несколько вопросов.

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Прежде всего, речь идет о внешнем виде линейки. Несмотря на то, что руководство Apple, говоря о дизайне, называло его инновационным, нельзя не заметить сходство iPhone 12 и iPhone 5, выпущенного в 2012 году.

«Стив Джобс, наверное, вертится в гробу. iPhone 12 выглядит подозрительно!» — пишет один из пользователей.

Steve Jobs must be turning in his grave. iPhone 12 lookin real suspect pic.twitter.com/eueq97rV9x — Saul Ponce (@datfoosaul) October 14, 2020

Другой юзер в этой связи вспомнил известный мем, где один ученик просит другого списать и обещает немного изменить содержание, чтобы не вызвать подозрений у учителя.

iphone 12: Can I copy off you?

iphone 5: Sure but just change it up a

bit so it doesn't look obvious

iphone 12: #AppleEvent pic.twitter.com/wcDC0NA3L6 — DhruvPawar (@DhruvPa14021230) October 14, 2020

Пользователи также не смогли пройти мимо новостей о том, что в комплекте iPhone 12 будут отсутствовать наушники EarPods и адаптер для подзарядки. Если вспомнить тот факт, что в 2016 году iPhone 7 лишился стандартного разъема для наушников, а в 2017 году iPhone X потерял кнопку «Домой», то тенденция выглядит пугающей.

iPhone 12: в комплект не входят наушники и зарядное устройство



iPhone 12 для продажи в России: в комплект входить только рекламный буклет без самого iPhone — Жирафик (@Yura2028) October 14, 2020

Не обошлось и без уже ставших традиционными шуток о высокой стоимости iPhone. Так, самая бюджетная модель с самым скромным объемом памяти будет стоить в России почти 70 тысяч рублей. Стоит отметить, что такие деньги в свободном пользовании есть далеко не у всех. А у тех, у кого они есть, существуют другие, более заманчивые способы их потратить.

Новый Айфон 12?

А может быть лучше мрт спины и лазерная коррекция зрения? — Черника чуток злющая (@NatashaChernika) October 14, 2020

Для тех же, у кого имидж стоит на первом месте, но запросы не соответствуют возможностям, предлагается более дешевый вариант, позволяющий и остаться в тренде, и сохранить деньги.

Некоторые пользователи даже не обратили внимания на изменения в дизайне, ожидая прорывных функций, а не новой оболочки. Презентация их не впечатлила, а потому появились новые мемы, сравнивающие iPhone 12 и iPhone 12 явно не в пользу последнего.

Things we pass throughiPhone rebranded iPhone 12#AppleEvent pic.twitter.com/ZdUS4DJL4d — Kemunto (@pawn_KE) October 13, 2020

Социальные сети не забыли и про колонку HomePod Mini, которая также была анонсирована во время презентации. Ее дизайн вызвал у многих весьма четкие ассоциации.

Многие обратили внимание на видеоэффекты Apple Event 2020, а также огромный дом без передней стены задействованный в ходе анонса смарт-колонки. От внимания пользователей не ускользнул тот факт, что дизайн этого дома слабо коррелирует с заявлениями Apple о том, что она ставит приватность своих клиентов на первое место.

Apple: We care about your privacy

Apple users: pic.twitter.com/RcBtz29EPX — Stan Schroeder (@franticnews) October 13, 2020

Кроме того, социальные сети скептически отнеслись к анонсу технологии 5G во всей линейке. Дело в том, что сети пятого поколения в большинстве своем работают лишь в строго ограниченных зонах.

«Apple и Verizon рекламируют телефон, который может подключиться к 5G в дюжине мест, которые вам пока нельзя посещать», — отметил пользователь, намекая на ограничения, связанные с пандемией.

Apple and Verizon are touting a phone that offers 5G service in dozens of places you won't be going to any time soon — Mathew Ingram (@mathewi) October 13, 2020

Еще одной темой для шуток стала функция MagSafe внутри iPhone 12, которая по сути является магнитом, позволяющим взаимодействовать с беспроводной зарядкой и новыми модными чехлами. Как оказалось, у MagSafe есть как минимум еще одно интересное применение.