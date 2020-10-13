Лидар, 5G, плоские края: Apple представила iPhone 12

Компания Apple провела ежегодную презентацию, на которой представила новое поколение iPhone. В этом году линейку iPhone 12 представляли сразу четыре устройства.

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Первый «яблочный» смартфон из новой линейки получил название iPhone 12. Этот гаджет оснащен OLED-дисплеем диагональю 6,1 дюйма, который теперь обладает повышенной прочностью — стекло в 4 раза лучше выдерживает удары и падения.

Как и предсказывалось ранее, устройство напоминает iPhone 4 и iPhone 5, а также новые iPad Pro и iPad Air — у всей линейки можно наблюдать алюминиевые плоские рамки по краям корпуса.

Внутри iPhone 12 установлен чип A14 Bionic, чья эффективность на 50% выше процессора прошлого поколения. Как и все смартфоны из новой линейки, «двенадцатка» получила поддержку технологии 5G, которая впервые за всю историю Apple появилась в гаджетах компании. При этом устройство само поймет, есть ли вокруг сеть пятого поколения — если нет, то оно переключится на стандарт LTE.

У iPhone 12 две задние камеры — основная и широкоугольная, каждая на 12 Мп. В компании сообщили об улучшении программного обеспечения системы фото- и видеосъемки, которое подарит пользователям еще более четкие и качественные кадры.

iPhone 12 будет доступен в пяти цветах: черном, белом, синем, красном и зеленом.

Стоимость iPhone 12 будет начинаться от $799. В России ценник на новый гаджет с объемом памяти 64 ГБ составит 79 990 рублей. Предзаказ на iPhone 12 откроется в пятницу, 16 октября. Старт продаж нового устройства намечен на 23 октября.

Вместе с iPhone 12 был представлен его «младший брат» iPhone 12 Mini, который обладает точно такими же характеристиками, как и базовая модель, но уменьшенным экраном в 5,4 дюйма. Стоимость iPhone 12 Mini будет начинаться от 69 990 рублей ($699). Предзаказ iPhone 12 Mini начнется 6 ноября, а старт продаж — 13 ноября.

Whoa, iPhone 12 mini is basically the iPhone 12 but SMOL!! #AppleEvent pic.twitter.com/nCLRSICxgH — iJustine (@ijustine) October 13, 2020

Также на презентации была представлена флагманская модель iPhone 12 Pro, выполненная в таком же дизайне, что и iPhone 12. Однако рамки корпуса флагмана не алюминиевые, а металлические. Диагональ экрана iPhone 12 Pro составляет 6,1 дюйма.

iPhone 12 Pro будет представлен в темно-сером, серебристом, золотом и синем цветах. Внутри него также установлен чип A14 Bionic.

Флагман будет поддерживать 5G, причем как диапазон sub-6GHz, так и mmWave, что позволит подключаться к сетям практически всех мировых провайдеров, обеспечивающих связь пятого поколения. Также отличительной особенностью нового смартфона является лидар — специальный сенсор, который используется в технологии дополненной реальности (AR). Лидар также поможет при фотосъемке, улучшив снимки, сделанные при плохом освещении или в ночное время.

В отличие от iPhone 12, iPhone 12 Pro получит тройную камеру — основную, широкоугольную и телеобъектив.

Кроме того, смартфон будет поддерживать функцию Apple ProRAW, предоставляющую расширенные возможности для обработки фотографий.

Стоимость iPhone 12 Pro будет начинаться от 99 990 рублей ($999). Предзаказ на него откроется 16 октября, а старт продаж нового устройства намечен на 23 октября.

Этот же гаджет будет представлен в другом размере — с дисплеем 6,7 дюйма. Эта модель получила название iPhone 12 Pro Max. Его цена в российской рознице стартует от 109 990 рублей ($1099). Предзаказ iPhone 12 Pro Max начнется 6 ноября, а старт продаж — 13 ноября.

This is iPhone 12 Pro and iPhone 12 Pro Max #AppleEvent pic.twitter.com/7Dof7XkwV2 — Apple Hub (@theapplehub) October 13, 2020

Кроме того, Apple представила лайт-версию своей смарт-колонки HomePod, которая получила название HomePod Mini. Это устройство поможет объединить все гаджеты умного дома в единую систему с помощью голосового помощника Siri. Цена мини-колонки составит $99.