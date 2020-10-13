Линейка с 5G: Apple представила новые iPhone. LIVE

Внутри iPhone 12 установлен процессор A14 Bionic — самый быстрый, который есть у Apple. Говорят, что на 50% лучше, чем прошлогодний A13. 11 триллионов операций в секунду — звучит, как будто бы очень много!

А еще на iPhone наконец появится МОБА League of Legends, в которую можно играть, благодаря новому процессору.