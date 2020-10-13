Линейка с 5G: Apple представила новые iPhone. LIVE

Цвета более консервативные, чем у младших моделей, есть светло-голубой. На сцене Грег Джосвиак, который в этом году стал главным маркетологом компании, расхваливает систему камер.
Не успели мы отдышаться, как началась презентация флагманов — встречайте iPhone 12 Pro! Такая же гладкая рамка, четыре цвета, тройная камера.
ЦЕНА! iPhone 12 Mini — от $699, iPhone 12 — от $799.
Без лишних предисловий — а вот и iPhone 12 Mini. Точно такой же, как и iPhone 12, только меньше и тоньше. Неужели это все отличия?
А вот и чехольчики.
А вот сейчас было внезапно. Внутри iPhone 12 установлен... магнит? Называется это все MagSafe. Благодаря ему, беспроводная зарядка теперь будет располагаться именно там, где ей нужно быть, не сползая. А еще показали чехлы с отделением для кредитки, которые магнитятся к задней панели смартфона. Интересно, для карты это не вредно?
Показывают фотографии, снятые на iPhone 12. Говорят о каком-то божественном ночном режиме и широкоугольной съемке. Для тех, кто любит и разбирается в цифрах, вот спеки.
Epic Games, наверное, сейчас кусают локти вместе со своим Fortnite.
Внутри iPhone 12 установлен процессор A14 Bionic — самый быстрый, который есть у Apple. Говорят, что на 50% лучше, чем прошлогодний A13. 11 триллионов операций в секунду — звучит, как будто бы очень много!
А еще на iPhone наконец появится МОБА League of Legends, в которую можно играть, благодаря новому процессору.
В два раза больше пикселей, чем в iPhone 11. Обещают стекло повышенной прочности, чтобы вы могли вдоволь ронять его на кафель и асфальт и не бояться трещин. Вот такие цвета, кстати.
Ребята, iPhone 12 с поддержкой 5G! Края плоские, пять цветов, двойная камера.
На сцене представитель мобильного оператора Verizon, который пытается продать 5G потенциальным покупателям. К сожалению, пока такие сети работают далеко не во всех странах и далеко не везде.
Тим обещает начало «новой эры» для iPhone и представляет 5G — впервые в смартфонах Apple.
Снова Тим Кук на сцене. Наконец-таки айфоны!
ЦЕНА! «Всего» $99. Будет представлена в двух цветах — белом и темно-сером.
Разумеется, в HomePod Mini интегрирована Siri, которая помогает включать музыку, включать будильники, отвечать на вопросы и прочее. Кроме того, колонка распознает близкое присутствие iPhone и реагирует на него.
Пошли первые шутехи про внешний вид колонки!
Итак, первые слухи начинают подтверждаться. На сцене смарт-колонка HomePod Mini — более компактная версия своей старшей сестры.
Кук обещает нам «крутые анонсы». Начнут, однако, не с iPhone, а с устройства для дома.
Смотрим красивый таймлапс из штаб-квартиры Apple Park в Купертино. А вот и Тим!
Пошла веселая музычка! Ждем Тима Кука.
Куда без шуток про замедление предыдущих моделей iPhone сразу после презентации.
В социальных сетях надеются, что кроме iPhone 12 будет также представлена новая модель смарт-колонки HomePod и маячки AirTag, а также Apple поделится новостями о новом процессоре Apple Silicon, которыми будут оснащаться все ноутбуки Mac. Однако львиная доля внимание будет уделена именно новым «яблочным» смартфонам.
Сегодня ожидается презентация сразу четырех устройств, которые войдут в линейку iPhone 12. Первое — iPhone 12 Mini с экраном 5,4 дюйма. Стандартной версией станет iPhone 12, диагональ экрана которого составит 6,1 дюйма. Более «старшая» модель — iPhone 12 Pro — также получит дисплей в 6,1 дюйма, но будет обладать более продвинутыми характеристиками. Наконец, флагман iPhone 12 Pro Max станет самым крупным в линейке — его диагональ равняется 6,7 дюйма.
Впрочем, все эти названия неофициальные, и пока не были подтверждены самой Apple.
Привет всем любителям высоких технологий! Сегодня мы собрались здесь, чтобы вместе с вами увидеть новую линейку iPhone 12 от компании Apple, выход которой задержался на целый месяц из-за пандемии коронавируса.