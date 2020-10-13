«Покровитель интернета»: подростка причислили к лику блаженных

На минувших выходных Католическая церковь причислила итальянца Карло Акутиса, скончавшегося в возрасте 15 лет от лейкемии, к лику блаженных, сообщает The New York Times. Известно, что этот обряд, также известный как беатификация, предваряет канонизацию, то есть причисление к лику святых. Если это произойдет, то Акутис станет первым миллениалом, включенным в эту категорию.

После смерти в 2006 году Карло Акутис получил прозвище «покровителя интернета» среди духовенства.

Сообщается, что подросток проявлял повышенный интерес к компьютерным наукам и интернету. Он также был ревностным католиком и использовал свои увлечения для выражения собственной веры. Кроме того, он всегда стремился помогать бездомным и обездоленным. Акутис являлся создателем сайта, который содержал в себе список и описание всех евхаристических чудес.

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«Карло был лучом света в темных закоулках интернета», — заявила мама подростка, добавив, что некоторые его почитатели назвали Акутиса «инфлюэнсером бога».

По словам женщины, жизнь ее сына может стать примером того, как «интернет может быть использован для благих целей».

При этом основанием для причисления Карло Акутиса к лику блаженных стали связанные с ним чудеса, о которых сообщают люди по всему миру.

В феврале 2020 года папа Римский Франциск утвердил чудо за покровительством подростка — мальчик из Бразилии исцелился от редкой врожденной аномалии поджелудочной железы, потрогав одну из рубашек покойного. Также мать Акутиса утверждает, что одна женщина, присутствовавшая на похоронах «покровителя интернета», смогла победить рак, а другая, у которой было диагностировано бесплодие, забеременела.

Церемония беатификации Карло Акутиса состоялась в минувшие выходные в городе Ассизи — она была намечена на март, но в итоге была перенесена из-за пандемии коронавируса.

«Карло только что был причислен к лику блаженных, но уже стал всемирным феноменом, — заявил отец Уилл Конкер, католический священник и миссионер из Камбоджи, который писал о пути подростка к святости. — Его делает таким необычным тот факт, что он был самым обычным человеком. Мы говорим людям, что парень, за которым вы должны следовать, был очень похож на вас».

История Карло Акутиса нашла отклик в сердцах многих молодых людей, которые видят в нем себя, сказал Пол Яржембовски, представитель Конференции католических епископов США. По его словам, Карло не был писателем-богословом или мировым лидером, а обычным молодым человеком, умеющим сострадать и стремлением «сделать мир лучше».

«Он настоящий покровитель нашего времени, отмеченного самоизоляцией и цифровой зависимостью», — заявил Яржембовски.

Во времена, когда люди во всем мире беспокоятся о разрушительном воздействии социальных сетей на молодых людей, примечательно, что церковь признала человека, который использовал интернет для распространения веры, считает профессор Университета Нотр-Дам Кэтлин Спраус Каммингс.

«Людей притягивает идея о том, что подросток может стать святым в то время, когда молодые люди покидают церковь, разочаровываясь в ней», — заявила Каммингс.

Известно, что нынешний папа Римский Франциск позитивно относится к интернету как явлению, и даже однажды назвал его «божьим даром». В своем обращении к молодежи в прошлом году он привел Акутиса в качестве примера того, как можно использовать всемирную паутину для укрепления своей веры.

В минувший понедельник в официальном Twitter-аккаунте понтифика появилось сообщение о том, что «пример блаженного Карло Акутиса показывает молодежи, что истинное счастье можно обрести, поставив Бога на первое место и служа Ему в наших братьях и сестрах».