«Самое значимое событие»: чего ждать от презентации iPhone 12

Во вторник, 13 октября, компания Apple проведет презентацию, на которой будет представлена новая линейка iPhone под цифрой «12». Как правило, купертиновцы представляют новые смартфоны в сентябре, выпуская их в продажу через пару недель после анонса. В этом году из-за пандемии коронавируса презентация была перенесена на октябрь.

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Однако не только этот факт делает грядущее мероприятие особенным. Аналитик Morgan Stanley Кэти Хьюберти назвала ивент 13 октября «самой значимой презентацией iPhone за последние несколько лет», сообщает CNBC, и этому есть как минимум несколько причин.

Прежде всего, в этом году, как ожидается, iPhone получит масштабный редизайн впервые с 2017 года, когда был представлен iPhone X с функцией распознавания лиц. По слухам, линейка iPhone 12 будет напоминать современные iPad с металлическими рамками по краям с менее закругленными углами.

Кроме того, сообщается, что на презентации 2020 года мир увидит сразу четыре новых iPhone в разной ценовой категории и с дисплеями разных размеров.

Такое разнообразие смартфонов нехарактерно для Apple, чей максимум раньше составлял лишь три устройства на одно мероприятие.

Также по меньшей мере два из новых iPhone будут поддерживать технологию 5G, которая призвана обеспечить более быструю передачу данных. Поддержка сетей пятого поколения появится в гаджетах Apple впервые за всю историю компании. Стоит отметить, что пока ни в одной стране мира нет масштабного развертывания 5G в пределах всей страны, так что это скорее задел на будущее.

Всего ожидается четыре устройства, которые войдут в линейку iPhone 12. Первым станет iPhone 12 Mini с экраном 5,4 дюйма. Он станет самым маленьким устройством Apple с тех пор, как компания презентовала смартфоны с безрамочным дизайном в 2017 году.

Стандартной версией станет iPhone 12, диагональ экрана которого составит 6,1 дюйма. Более «старшая» модель — iPhone 12 Pro — также получит дисплей в 6,1 дюйма, но будет обладать более продвинутыми характеристиками. Наконец, флагман iPhone 12 Pro Max станет самым крупным в линейке — его диагональ равняется 6,7 дюйма (для сравнения, размер прошлогоднего iPhone 11 Pro Max составляет 6,5 дюйма).

Стоит отметить, что эти названия не являются официальными — информация о них была получена от источников внутри производства Apple, расположенного в Китае. Тот нейминг, который выберут купертиновцы, станет известен только во время самой презентации компании.

«Эти четыре новые модели совместно с iPhone SE второго поколения, выпущенным весной 2020 года, составят самую полную линейку новых iPhone от Apple за всю историю компании», — считает Хьюберти.

Одной из самых важных функций линейки iPhone 12 станет поддержка технологии 5G. Если верить слухам, то все четыре модели также получат OLED-дисплеи. Частота обновлений экрана во флагманских моделях будет увеличена до 120 Гц. Кроме того, два самых дорогих смартфона из линейки будут оснащены трехмерным датчиком, или лидаром.

Презентация iPhone 12 состоится 13 октября в 20.00 мск. «Газета.Ru» будет вести текстовую онлайн-трансляцию мероприятия.