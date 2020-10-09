«Ваш водитель подъехал»: мемы про Tesla Roadster в космосе

Автомобиль Tesla Roadster, который глава SpaceX Илон Маск два года назад запустил в космос, пролетел в непосредственной близости от Марса, сообщил эксперт по космонавтике Джонатан МакДауэлл в Twitter.

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7 октября в 9:25 по московскому времени электрокар оказался от Марса на расстоянии 7,41 км, что является наименьшим расстоянием, на которое машина Маска могла приблизиться к планете.

Позднее этот факт подтвердил официальный аккаунт SpaceX, отметивший сближение Roadster с Красной планетой, которую Илон Маск намерен колонизировать в будущем.

Starman, last seen leaving Earth, made its first close approach with Mars today—within 0.05 astronomical units, or under 5 million miles, of the Red Planet pic.twitter.com/gV8barFTm7 — SpaceX (@SpaceX) October 7, 2020

Tesla Roadster Илона Маска был отправлен в космос 6 февраля 2018 года. При его запуске играла песня «Space Oddity» Дэвида Боуи, а за рулем сидит манекен-астронавт по имени «Starman», что тоже может быть отсылкой к одной из композиций музыканта. Сообщается, что в бардачке электрокара, который ранее принадлежал самому Маску, лежит книга «Автостопом по галактике» и полотенце с надписью Don't Panic [рус. «Без паники»].

Запуск Roadster в космос способствовал появлению большого количества мемов, связанных с полетом дрейфующего астронавта, который слушает Дэвида Боуи. Так, специально для тех, кто не умеет мыслить космическими категориями, была создана «абсолютно научная» модель Солнечной системы, чтобы примерно представлять, где находился автомобиль, когда пролетал «мимо Марса».

My very scientific and visually accurate bouncy ball representation of Starman and the Tesla Roadster flyby of Mars pic.twitter.com/8H3U1X69Y4 — Lydia Lay (@lydialay) October 7, 2020

Пока ученые спорят, на какую планету в следующие десять миллионов лет в конечном итоге упадет электрокар или оставшиеся от него детали, пользователи Twitter уже предположили, как будет выглядеть возвращение Starman на землю.

Большое количество шуток про летающую машину Маска связано с популярными сервисами такси. Так, юзеры в социальных сетях фантазируют на тему того, как мог бы выглядеть космический Uber, сигнализирующий о том, что «ваш водитель подъехал».

Roadster, находящийся на расстоянии нескольких миллионов километров от Земли, также помог переосмыслить мем о том, на какой стадии готовности находится человек, когда сообщает, что будет на месте «в течение пяти минут».

Me when I say I'm five minutes away pic.twitter.com/IcL42swdf1 — Jess Dweck (@TheDweck) February 7, 2018

Не обошли пользователи социальных сетей стороной и Дэвида Боуи, творчеством которого вдохновлялся Илон Маск при запуске Roadster. В частности, одним из самых забавных мемов является картинка, на которой изображена машина Tesla, в которой играет песня Боуи, и сам Дэвид Боуи, играющий Николу Теслу в фильме «Престиж» Кристофера Нолана.

This meme is not getting enough attention#FalconHeavy pic.twitter.com/4oWzFR10re — Eric Ernst (@popkiller) February 7, 2018

В случае с запуском электрокара в космос нельзя было не вспомнить популярные космические франшизы, например, «Звездный путь». В одной из серий Спок вполне мог предупреждать капитана Кирка об опасном сближении с вишневой машиной.

Русскоязычный сегмент Twitter тоже не отставал от зарубежного, представляя, как Илон Маск мог бы рекламировать свой Roadster, если бы захотел продать его через интернет.

Продается электромобиль Tesla Roadster. Один владелец. Цвет спелая вишня, не бит не крашен, бережное хранение в условиях полного отсутствия влаги. Пробег 80 миллиардов миль. Состояние отличное, просто КОСМОС!!

Самовывоз! — Michael Yovanovych (@dissected_hen) February 9, 2018

Сообщается, что сближение Tesla Roadster с Землей прогнозируется на 5 ноября 2020 года. По подсчетам ученых, автомобиль Маска будет пролетать на расстоянии 52 млн км «от дома».