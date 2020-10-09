Команды на расстоянии: в армии США тестируют AR-очки для собак

Специально для военных собак, состоящих на службе в армии США, были изобретены очки дополненной реальности (AR), сообщает «Би-би-си». Эта технология, которая получила название Command Sight, позволяет человеку отдавать команды собаке, находясь на значительном от нее расстоянии. Служебные собаки, работающие в условиях военных действий, могут самостоятельно осуществлять разведку или искать взрывчатку, но им нужен кинолог, который сможет их направить в случае возникновения опасной ситуации.

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На текущий момент контакт человека с собакой осуществляется при помощи сигналов руками или лазерной указкой, однако оба этих способа требуют нахождения инструктора в непосредственной близости от животного. Если же AR-очки успешно пройдут все тесты и получат широкое распространение, то расстояние больше не будет проблемой.

С очками на морде собака видит визуальный индикатор, за которым она будет следовать, чтобы оказаться в заданной точке. Кинолог, в свою очередь, будет видеть то же самое, что видит его подопечный.

«AR будет использоваться для того, чтобы давать собакам команды и сигналы; собака не может взаимодействовать с этой технологией так, как это делает человек», — рассказывает старший научный сотрудник Армейской исследовательской лаборатории, доктор Стивен Ли. Он добавил, что все сообщество военных кинологов «взбудоражено потенциалом этого исследования».

Известно, что очки, надетые на служебных собак, не являются чем-то новым — так, они используются в качестве защиты или при плохой видимости, однако добавление к ним технологии дополненной реальности является новейшей разработкой.

Коллега Стивена Ли из Королевского объединенного института оборонных исследований Джастин Бронк согласен с тем, что идея AR-очков на собаках может показаться «сумасбродной забавой», но на самом деле ее полезность очевидна.

«Способность направлять собак с помощью визуальных сигналов через очки дополненной реальности без необходимости поддерживать непосредственную физическую близость имеет очевидные тактические преимущества в различных ситуациях», — заявил Бронк.

Между тем в вооруженных силах и правоохранительных органах разных стран в качестве помощников человеку используются не только собаки, но и другие животные. Например, нидерландская полиция использовала специально натренированных орлов, чтобы они бросались на «враждебные» беспилотники и хватали пропеллер своими когтями, выводя их из строя. При этом дрессировщики уверяли, что орлы воспринимают беспилотники как добычу, а потому не нападают на других птиц или людей, когда возникает необходимость их выпустить.

Вдобавок, орлу не нужен оператор, который будет контролировать его работу — хищнику хватает его охотничьего инстинкта, чтобы сбить дрон.

В конце 2017 года стало известно, что Нидерланды приняли решение отказаться от той программы ввиду дороговизны и сложности дрессировки орлов. В США, тем не менее, заинтересовались этим экспериментом и начали изучение повадок и охотничьей тактики других крылатых хищников — соколов. Американская армия полагает, что собранные данные помогут разработать защитную систему против дронов, которая будет так же эффективно бороться с летающими целями, как и живой сокол.

Кроме того, в армии Израиля долгие годы наряду с людьми служили ламы — они доставляли оружие и боеприпасы прямо на поле боя, будучи способными переносить до 60 кг груза. Несколько лет власти страны приняли решение заменить большинство лам современными роботами, имеющими повышенную грузоподъемность.