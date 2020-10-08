Часы работы и право на забвение: как Франция защитит детей-блогеров

Французский парламент принял закон, который призван защитить несовершеннолетних блогеров от возможной эксплуатации их родителями, сообщает Le Monde. Как сообщил автор законопроекта Бруно Штудер, Франция станет пионером в вопросе регулирования труда детей, зарабатывающих в интернете.

«Права детей должны защищаться везде, в том числе и в интернете, который не должен оставаться серой зоной», — заявил Штудер.

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Сообщается, что французские власти с 2017 года неоднократно предпринимали попытки защитить права несовершеннолетних в цифровом пространстве. Не секрет, что большое количество детей-блогеров являются главными действующими лицами на YouTube-каналах и других медиа-платформах, которые часто управляются их родителями. Теперь их деятельность будет считаться полноценной работой и регулироваться так же, как и работа других лиц младше 16, например, юных актеров или моделей. Это означает, что они будут работать лишь фиксированное количество часов в неделю.

Кроме того, их заработок будет отправляться на специальный счет в банке, которым они смогут воспользоваться не раньше, чем по достижению 16 лет.

Частные компании, которые захотят нанять на работу ребенка-инфлюэнсера, обязаны получить специальное разрешение на это от государства.

Также все несовершеннолетние получат право на забвение — это право, согласно которому человек может обратиться в компанию с требованием удалить его личные данные из общего доступа. Теперь по запросу ребенка социальная сеть или медиа-площадка обязана удалить все его аккаунты и загруженный контент, если он захочет быть «забытым» интернетом.

Отмечается, что вышеуказанный закон не будет распространяться на всех детей, ведущих свои блоги или каналы в интернете, а только на тех, кто тратит на их наполнение значительное количество времени, работая онлайн, а также получая от этого доход.

Между тем, дети-блогеры, ведущие свои каналы на YouTube, стабильно занимают места в топ-10 самых дорогих каналов на этой платформе.

В 2019 году на первой строчке самых высокооплачиваемых каналов видеохостинга по версии Forbes оказался Ryan's World — канал восьмилетнего мальчика Райана Каджи, насчитывающего 26,7 млн подписчиков. За прошлый год Райан и его семья заработали $26 млн. Сообщается, что Ryan's World возглавляет рейтинг уже второй год подряд.

На третьем месте топ-10 также оказался ребенок — пятилетняя россиянка Анастасия Радзинская, проживающая в Майами. У ее основного канала Like Nastya — 61,8 млн подписчиков. В прошлом году, благодаря роликам, в которых Настя играет со своими игрушками или путешествует с отцом, стоимость ее канала была оценена в $18 млн.