Слушать новости
Телеграм: @gazetaru
Часы работы и право на забвение: как Франция защитит детей-блогеров

Во Франции приняли закон, регулирующий работу детей-блогеров

Прослушать новость
Остановить прослушивание
Во Франции принят закон, согласно которому к детям-блогерам, зарабатывающим на своих аккаунтах в социальных сетях и онлайн-платформах, будут применяться такие же правила, как и к другим работающим несовершеннолетним. В частности, они получат сокращенные часы работы, а все их доходы будут перечисляться на банковский счет, пока им не исполнится 16 лет. Как отмечает автор законопроекта, Франция является первой страной в мире, которая начала регулировать деятельность юных инфлюэнсеров.

Французский парламент принял закон, который призван защитить несовершеннолетних блогеров от возможной эксплуатации их родителями, сообщает Le Monde. Как сообщил автор законопроекта Бруно Штудер, Франция станет пионером в вопросе регулирования труда детей, зарабатывающих в интернете.

«Права детей должны защищаться везде, в том числе и в интернете, который не должен оставаться серой зоной», — заявил Штудер.

Сообщается, что французские власти с 2017 года неоднократно предпринимали попытки защитить права несовершеннолетних в цифровом пространстве. Не секрет, что большое количество детей-блогеров являются главными действующими лицами на YouTube-каналах и других медиа-платформах, которые часто управляются их родителями. Теперь их деятельность будет считаться полноценной работой и регулироваться так же, как и работа других лиц младше 16, например, юных актеров или моделей. Это означает, что они будут работать лишь  фиксированное количество часов в неделю.

Кроме того, их заработок будет отправляться на специальный счет в банке, которым они смогут воспользоваться не раньше, чем по достижению 16 лет.

Частные компании, которые захотят нанять на работу ребенка-инфлюэнсера, обязаны получить специальное разрешение на это от государства.

Также все несовершеннолетние получат право на забвение — это право, согласно которому человек может обратиться в компанию с требованием удалить его личные данные из общего доступа. Теперь по запросу ребенка социальная сеть или медиа-площадка обязана удалить все его аккаунты и загруженный контент, если он захочет быть «забытым» интернетом.

Отмечается, что вышеуказанный закон не будет распространяться на всех детей, ведущих свои блоги или каналы в интернете, а только на тех, кто тратит на их наполнение значительное количество времени, работая онлайн, а также получая от этого доход.

Между тем, дети-блогеры, ведущие свои каналы на YouTube, стабильно занимают места в топ-10 самых дорогих каналов на этой платформе.

В 2019 году на первой строчке самых высокооплачиваемых каналов видеохостинга по версии Forbes оказался Ryan's World — канал восьмилетнего мальчика Райана Каджи, насчитывающего 26,7 млн подписчиков. За прошлый год Райан и его семья заработали $26 млн. Сообщается, что Ryan's World возглавляет рейтинг уже второй год подряд.

На третьем месте топ-10 также оказался ребенок — пятилетняя россиянка Анастасия Радзинская, проживающая в Майами. У ее основного канала Like Nastya — 61,8 млн подписчиков. В прошлом году, благодаря роликам, в которых Настя играет со своими игрушками или путешествует с отцом, стоимость ее канала была оценена в $18 млн.