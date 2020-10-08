«Поможет снизить смертность»: Билл Гейтс оценил лечение Трампа

Выступая на конференции CEO Council Summit, филантроп Билл Гейтс оценил лекарство на базе антител, которым лечили президента США Дональда Трампа, заболевшего COVID-19. По словам Гейтса, которые приводит Wall Street Journal, этот препарат может значительно снизить количество летальных случаев от коронавируса, как только он получит все необходимые разрешения от регуляторов и станет широкодоступным.

«На самом деле это потрясающе. Оно [лекарство] действительно может существенно снизить смертность. Ожидается, что оно появится [на рынке] в больших количествах к концу года, по крайней мере в развитых странах», — заявил миллиардер.

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Он сослался на ранние испытания так называемого коктейля из моноклональных антител, которые тестировались на больных с COVID-19. Препаратом этого же класса производства компании Regeneron лечили президента Трампа, который на текущий момент уже вернулся к своим обязанностям, будучи выписанным из больницы.

Сообщается, что моноклональные антитела синтезируются в лабораторных условиях. Их предназначением является имитация антител, которые вырабатывает иммунная система человека для борьбы с вирусами и другими патогенами. Такие антитела вводят пациенту внутривенно на ранней стадии болезни. Ученые полагают, что у препарата есть также потенциал в качестве превентивной меры, действующей как временная вакцина.

Известно, что после выписки из больницы президент Трамп пообещал, что каждый американец получит такое же лечение от коронавирусной инфекции, какое получил он сам, и при этом оно будет бесплатным. Ранее газета New York Times подсчитала, что

весь процесс лечения американского президента обошелся бы простому гражданину в 100 тысяч долларов.

Впрочем, в эту сумму входит не только сама терапия, но и транспортировка вертолетом, сдача анализов и многое другое.

В рамках CEO Council Summit Билл Гейтс также выразил уверенность, что разработка эффективных вакцин, которая активно ведется во всем мире, позволит странам вернуться к «практически нормальной жизни» к концу следующего года. При этом искоренение вируса или полная остановка его передачи может занять от двух до трех лет.

Кроме того, филантроп оценил перспективы российской и китайской вакцин от COVID-19. По его словам, подход России и КНР к созданию вакцины полностью обоснованы с научной точки зрения, но западные страны уделяют гораздо больше внимания испытаниям препаратов, из-за чего их востребованность на рынке будет выше.

«Если они [западные вакцины] будут эффективны и дешевы, то маловероятно, что российская или китайская вакцина будет продаваться за пределами этих стран», — сообщил сооснователь Microsoft.

Известно, что Билл Гейтс и его супруга Мелинда возглавляют благотворительный фонд, выделивший сотни миллионов долларов на борьбу с коронавирусом. Тем не менее, в интернете можно найти популярную теорию заговора о том, что Гейтс сам является причастным к распространению COVID-19 во всем мире — якобы миллиардер с его помощью собрался контролировать численность населения на планете. Сам миллиардер и филантроп называет такие сообщения «большой проблемой».

«Люди берут факт о том, что я связан с вакцинами, и переиначивают его — теперь вместо того, чтобы давать деньги на спасение жизней, я зарабатываю на том, чтобы отнимать жизни. Если это запутает людей и отпугнет их от прививки — то это очень большая проблема», — считает Гейтс.