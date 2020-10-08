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«Поможет снизить смертность»: Билл Гейтс оценил лечение Трампа

Гейтс оценил потенциал препарата, которым лечили Трампа

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Коктейль из противовирусных антител, которым лечили от коронавируса президента США Дональда Трампа, имеет большой потенциал по снижению смертности от COVID-19, считает Билл Гейтс. По его словам, широкое распространение этого лекарства поможет сократить количество летальных исходов от болезни уже к концу текущего года. Накануне Трамп заявил о том, что каждый американец сможет бесплатно получить такое же лечение от новой коронавирусной инфекции, какое получил сам глава государства. 

Выступая на конференции CEO Council Summit, филантроп Билл Гейтс оценил лекарство на базе антител, которым лечили президента США Дональда Трампа, заболевшего COVID-19. По словам Гейтса, которые приводит Wall Street Journal, этот препарат может значительно снизить количество летальных случаев от коронавируса, как только он получит все необходимые разрешения от регуляторов и станет широкодоступным. 

«На самом деле это потрясающе. Оно [лекарство] действительно может существенно снизить смертность. Ожидается, что оно появится [на рынке] в больших количествах к концу года, по крайней мере в развитых странах», — заявил миллиардер.

Он сослался на ранние испытания так называемого коктейля из моноклональных антител, которые тестировались на больных с COVID-19. Препаратом этого же класса производства компании Regeneron лечили президента Трампа, который на текущий момент уже вернулся к своим обязанностям, будучи выписанным из больницы. 

Сообщается, что моноклональные антитела синтезируются в лабораторных условиях. Их предназначением является имитация антител, которые вырабатывает иммунная система человека для борьбы с вирусами и другими патогенами. Такие антитела вводят пациенту внутривенно на ранней стадии болезни. Ученые полагают, что у препарата есть также потенциал в качестве превентивной меры, действующей как временная вакцина.

Известно, что после выписки из больницы президент Трамп пообещал, что каждый американец получит такое же лечение от коронавирусной инфекции, какое получил он сам, и при этом оно будет бесплатным. Ранее газета New York Times подсчитала, что

весь процесс лечения американского президента обошелся бы простому гражданину в 100 тысяч долларов.

Впрочем, в эту сумму входит не только сама терапия, но и транспортировка вертолетом, сдача анализов и многое другое.

В рамках CEO Council Summit Билл Гейтс также выразил уверенность, что разработка эффективных вакцин, которая активно ведется во всем мире, позволит странам вернуться к «практически нормальной жизни» к концу следующего года. При этом искоренение вируса или полная остановка его передачи может занять от двух до трех лет.

Кроме того, филантроп оценил перспективы российской и китайской вакцин от COVID-19. По его словам, подход России и КНР к созданию вакцины полностью обоснованы с научной точки зрения, но западные страны уделяют гораздо больше внимания испытаниям препаратов, из-за чего их востребованность на рынке будет выше.

«Если они [западные вакцины] будут эффективны и дешевы, то маловероятно, что российская или китайская вакцина будет продаваться за пределами этих стран», — сообщил сооснователь Microsoft.

Известно, что Билл Гейтс и его супруга Мелинда возглавляют благотворительный фонд, выделивший сотни миллионов долларов на борьбу с коронавирусом. Тем не менее, в интернете можно найти популярную теорию заговора о том, что Гейтс сам является причастным к распространению COVID-19 во всем мире — якобы миллиардер с его помощью собрался контролировать численность населения на планете. Сам миллиардер и филантроп называет такие сообщения «большой проблемой».

«Люди берут факт о том, что я связан с вакцинами, и переиначивают его — теперь вместо того, чтобы давать деньги на спасение жизней, я зарабатываю на том, чтобы отнимать жизни. Если это запутает людей и отпугнет их от прививки — то это очень большая проблема», — считает Гейтс.