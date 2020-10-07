«Сорвало крышу»: что не так с Tesla Model Y

У электрокара Tesla Model Y оторвалась панорамная крыша спустя пару часов после покупки, сообщает Business Insider. Семья из Калифорнии приобрела автомобиль в минувшее воскресенье и возвращалась на нем домой, когда крыша электрокара внезапно улетела.

«Неожиданно подул ветер. Показалось, как будто кто-то открыл окно. А потом она [крыша] взлетела», — рассказывает 19-летний водитель Натаниэль Чин.

Его отец, 63-летний Уолтер Чин, в этот момент находился на заднем сидении, изучая мобильное приложение Tesla.

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«Я посмотрел наверх, а крыши нет», — сообщил пассажир.

По словам Чина-младшего, никто из его семьи не знал, как на это реагировать и весь обратный путь до автосалона они проехали в полной тишине. Позднее Натаниэль опубликовал видео, на котором можно увидеть, как электрокар едет без крыши.

«Эй, Илон Маск, почему ты не сказал нам, что Tesla теперь выпускает кабриолеты? Крыша нашего новенького Model Y отсоединилась прямо на шоссе», — написал водитель машины.

Hey @elonmusk why didn't you tell us that Tesla sells convertibles now? Because the roof of our brand new model Y fell off on the highway pic.twitter.com/s8YNnu7m9L — Nathaniel (@TheNastyNat) October 5, 2020

Сотрудники салона извинились перед семьей, заявили, что раньше не сталкивались ни с чем подобным и предложили отправить Model Y в ремонт. Чины отказались от починки автомобиля, решив вернуть деньги за покупку.

Уолтер Чин также сообщил изданию, что пообщался с представителем Tesla, который заявил, что при сборке автомобиля «ошибок допущено не было».

«Как по мне, это пугает больше всего», — признался Чин.

Ранее автомобильный портал The Drive назвал Tesla Model Y «производственным кошмаром» — на этот автомобиль чаще всего жалуются водители на форумах, посвященных электрокарам от Илона Маска. Так, в интернете можно найти претензии, связанные с некачественной покраской, щелями между отделочными панелями, «разболтанными» ремнями безопасности и даже незакрепленными задними сидениями.

При этом глава Tesla, судя по всему, осведомлен о проблеме с бракованными Model Y. В своем июньском письме сотрудникам Маск подтвердил, что при производстве этого электрокара возникает ряд трудностей.

«Нам необходимо нарастить объемы выпуска Model Y и свести к минимуму исправления брака. Важно, чтобы вы понимали, насколько это сейчас первостепенно для Tesla», — говорится в тексте письма.

Известно, что Tesla отказалась от комментариев инцидента с оторванной крышей Model Y.

При этом есть вероятность, что компания и вовсе больше не будет общаться с прессой — накануне портал Electrek сообщил о том, что организация полностью избавилась от своего PR-департамента.

«Если вы журналист и давно не получаете ответ на свои запросы в Tesla, то не воспринимайте это на свой счет — просто компания распустила всех пиарщиков», — пишет Electrek.

Причина такого неожиданного шага неизвестна. Ранее Илон Маск выступал с критикой прессы, отмечая, что она «несправедлива» к Tesla, поэтому, учитывая взрывной характер миллиардера, он мог полностью прекратить любые взаимодействия со СМИ подобным радикальным способом. Так как пресс-релиз об этом событии уже не выйдет, то остается надеяться, что сам Маск прольет свет на эту историю в одном из своих будущих интервью.