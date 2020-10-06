Потеряли 15 тысяч человек: ошибка с Excel занизила данные COVID-19

Лимит исчерпан

Из-за ошибки службы общественного здравоохранения Англии [Public Health England, PHE] из статистики по случаям COVID-19 исчезли почти 16 тысяч зараженных, сообщает «Би-би-си». Все заболевшие были выявлены в период с 25 сентября по 2 октября, но не попали в базу данных страны. Это означает, что они в течение недели не подозревали о своем диагнозе, продолжая социальные контакты с другими гражданами.

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Виной этому инциденту послужила обыкновенный документ в программе Excel. Сообщается, что PHE собирала все данные о тестах на коронавирус, полученные от частных медицинских компаний, в одной таблице, чтобы потом автоматически загружать их в централизованную базу данных. Однако служба общественного здравоохранения использовала старый формат таблиц — XLS, в который вмещается лишь 65 тысяч строк.

Это привело к тому, что таблица достигла своего лимита и перестала вмещать в себя новые данные, что осталось незамеченным.

Таблицы форматы XLS появились в 1987 году. В 2007 году им на смену пришел новый формат — XLXS, в который помещается в десятки раз больше информации.

Тем не менее, по словам профессора Кембриджа Джона Кроукрофта, даже студент-программист из колледжа не стал бы использовать Excel для этих целей, так как знает о существовании более подходящих альтернативных программ.

«Excel всегда предназначался для людей, копающихся с кучей данных для своей небольшой компании, чтобы просто представить, как они выглядят. А затем, когда вам нужно сделать что-то серьезное, вы используете что-то более более солидное, что-то, что работает… Но вы точно не будете пользоваться XLS», — считает Кроукрофт.

По мнению министра здравоохранения Великобритании Мэтта Хэнкока, проблемы с потерей данных была вызвана тем, что PHE использует «устаревшее программное обеспечение», которое предлагалось заменить еще несколько месяцев назад. Известно, что с начала пандемии в Великобритании было зафиксировано 516 тыс. случаев заражения COVID-19, из которых свыше 42 тыс. завершились летальным исходом.

Excel — не база данных

Это удивительная история, которая демонстрирует, насколько важно уметь использовать рабочие инструменты строго по назначению, считает Ивченко Игорь, генеральный директор Gamesup42.

«Ведь Exсel — это в первую очередь инструмент расчетов, аналитики, но никак не инструмент для баз данных. Существует огромное множество систем, платформ, конкретных рабочих инструментов для того, чтобы подобная аналитика как количество заболевших коронавирусом была грамотно оформлена, удобна в использовании, и находилась в сохранности.

К сожалению, есть немало случаев, когда из-за непрофессионализма разных сотрудников происходила потеря важных данных.

Начиная от британского парламента, когда были утеряны важные документы, а их цифровых копий не оказалось, и заканчивая NASA, которые потеряли пленки высадки на Луну, которые также не были вовремя оцифрованы», — сообщил собеседник «Газеты.Ru».

По словам генерального директора АНО «Цифровые платформы» Арсения Щельцина, COVID-19 заставил весь мир без промедления быстрее переходить к цифровым социальным, деловым и государственным процессам. Однако такие кейсы, как этот, показывают, как некоторые структуры не готовы выполнять сложные процессы без обучения и соответствующей подготовки.

«Особенно сложно цифровизация дается неподготовленным людям в нестандартной ситуации.

Такой пример высокопоставленных чиновников из Великобритании говорит, о том, что они не обладают даже элементарными технологическими и управленческими знаниями.

Если эксперт или управленец не разбирается в технологии, то в первую очередь ему нужно восполнять пробелы азов, а, если времени мало, нанять компетентных людей. Такая модель с устаревшей версией Microsoft Excel скорее всего могла искажать и терять данные», — заключил эксперт.