Так нельзя: Twitter заблокирует желающих Трампу смерти

Платформа Twitter заявила о том, что будет удалять твиты от тех пользователей, которые открыто желают президенту США Дональду Трампу смерти от коронавируса, сообщает портал Motherboard. Накануне стало известно, что американский лидер заразился COVID-19 и отправился в военный госпиталь.

Вскоре после этих новостей в Twitter появилось большое количество сообщений, в которых юзеры выражают надежду на скорую смерть Трампа.

Некоторые «советуют» ему выпить отбеливатель, чтобы «вылечиться», другие предлагают ему «принести себя в жертву» вместе с 200 тыс. американцев, умерших от последствий коронавируса.

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Администрация Twitter назвала такое поведение «негуманным», объявив о том, что будет удалять такие твиты, а также блокировать аккаунты, включив для них режим «только для чтения».

«Контент, в котором выражается надежда на смерть, серьезные телесные повреждения или смертельное заболевание в отношении другого человека, противоречит нашим правилам поведения», — говорится в сообщении Twitter.

Однако, учитывая многомиллионную армию подписчиков Дональда Трампа в Twitter, своевременно блокировать все злорадные публикации у платформы вряд ли получится.

Между тем сообщается, что твит президента о том, что он заразился COVID-19, стал самым популярным постом за всю историю его аккаунта.

«Сегодня я и первая леди сдали положительный тест на COVID-19. Мы сейчас же отправимся в карантин и начнем лечение. Мы справимся с этим ВМЕСТЕ!» — написал Трамп 2 октября.

Tonight, @FLOTUS and I tested positive for COVID-19. We will begin our quarantine and recovery process immediately. We will get through this TOGETHER! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 2, 2020

На момент публикации заметки эта запись собрала 1,7 млн лайков, свыше 900 тыс. ретвитов и 500 тыс. комментариев, что делает ее рекордсменом среди других постов. До этого самым популярным твитом Дональда Трампа было его сообщение от августа 2019 года, в котором он выразил радость по поводу освобождения рэпера A$AP Rocky из шведской тюрьмы и его возвращения в США.

Дональд Трамп и его супруга Меланья сдали тест на коронавирус после того, как у одной из его советниц, сопровождавшей его на президентские дебаты в Кливленде, подтвердился COVID-19.

«Хоуп Хикс, которая так много работала, не оставляя времени на перерыв, только что сдала положительный тест на коронавирус. Ужасно! Первая леди и я ждем наши результаты. Тем временем, мы отправимся на карантин», — написал президент в своем Twitter. Несколько часов спустя COVID-19 подтвердился как у Трампа, так и у его жены.

К концу того же дня американские СМИ сообщили о том, что у 74-летнего Трампа проявляются «симптомы простуды», а именно кашель и лихорадка. У Мелании, по ее словам, практически отсутствуют симптомы, и она чувствует себя хорошо. В результате американский президент на несколько дней переехал из Белого дома в военный госпиталь в Мэриленде и собирается работать удаленно под присмотром докторов.

«Президент чувствует себя очень хорошо, ему не нужен дополнительный кислород, но после консультаций со специалистами мы решили начать терапию с помощью «Ремдесивира», — говорится в заявлении врача Трампа Шона Конли.

Президентские выборы, в которых Дональд Трамп принимает участие, состоятся ровно через месяц 3 ноября. Сообщается, что противник нынешнего главы государства Джо Байден сдал отрицательный тест на COVID-19.