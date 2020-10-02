«10% больных»: как Apple Watch отправляет здоровых людей лечиться

Только 10% пациентов, посетивших медицинский центр Mayo Clinic после уведомления об аритмии, зафиксированной смарт-часами Apple Watch, действительно имели кардиологические заболевания, сообщает портал The Verge со ссылкой на исследование клиники.

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Как выяснила автор исследования, доцент кафедры экстренной медицины медицинского колледжа Mayo Clinic Хизер Хитон, использование носимых устройств с функцией мониторинга физиологических показателей организма человека может привести к перегрузке системы здравоохранения — гаджет утверждает, что его владельцу нужно показаться врачу, но при этом он не является медицинским прибором и не обладает достаточной точностью, чтобы фиксировать отклонения от нормы.

В результате пользователь идет в клинику, не имея симптомов, и уже на месте выясняет, что его умные часы или фитнес-трекер ошиблись.

Хитон и ее коллеги проанализировали карты пациентов в нескольких центрах Mayo Clinic в период с декабря 2018 года по апрель 2019 года. Ключевым словом при поиске стала фраза «Apple Watch» — всего было обнаружено 264 пациента, которые пришли к кардиологу, утверждая, что их «яблочные» часы показали у них нарушение сердечного ритма. Вышеуказанный промежуток времени был выбран исследователями не случайно — в этот период на рынок вышли Apple Watch с функцией мониторинга активности сердца, а также научная публикация о том, как смарт-часы успешно выявляют мерцательную аритмию.

Впоследствии выяснилось, что только 30 пациентам из фокус-группы был поставлен кардиологический диагноз после визита к врачу.

Как утверждают авторы исследования, большая часть показателей работы сердца, которая была зафиксирована Apple Watch, оказалась ложной. При этом ложные данные, которыми трекеры делятся со своими владельцами, также несут в себе угрозу — несмотря на отсутствие тревожных симптомов, люди могут испытывать стресс из-за уведомлений о том, что их здоровье может быть в опасности.

«Тяжело игнорировать сообщение о том, что вы можете быть серьезно больны», — заявил доцент педиатрии Mayo Clinic Кирк Уайатт.

Исследователи отмечают, что этот тренд нельзя назвать новым — на протяжении нескольких лет врачи сообщают о пациентах, которые приходят на прием после изучения своих симптомов в интернете. При этом смарт-часы ведут мониторинг здоровья пользователя в пассивном режиме, отправляя уведомления даже тем людям, которые не подозревали у себя какое-либо заболевание.

Известно, что датчиками сердечного ритма оборудованы не только Apple Watch, но и устройства других производителей — например, Galaxy Watch 3 от Samsung или Fitbit Sense. Этими гаджетами пользуются миллионы человек во всем мире, что означает тысячи или даже десятки тысяч пациентов, записавшихся к врачу, не имея при этом жалоб, что очевидно увеличивает нагрузку на систему здравоохранения.

По словам Кирка Уайатта, такие гаджеты стирают грань между настоящим медицинским оборудованием и велнес-устройствами. Многие люди не понимают принцип их работы и не представляют, для чего их на самом деле нужно использовать.

Основная задача для таких приборов, определить не только, что именно мы хотим контролировать, но и зачем, рассказывает «Газете.Ru» Ольга Бакшутова, руководитель медицинского отдела Best Doctor.

Например, если человек раз в год проходит плановый чекап, и чувствует себя здоровым, то постоянный мониторинг ему не нужен.

«Такие инструменты мониторинга могут провоцировать ипохондрию у людей, которые хотят все контролировать. Организм достаточно сложная самонастраивающаяся система. У него есть такое понятие, как гомеостаз, иногда баланс смещается, а затем снова приходит в норму. И это нормально. На мой взгляд, само несовершенство кроется именно в ПО, которое оценивает необходимость обращения к доктору. На сегодняшний день оно имеет доступ лишь к узкому кругу показателей и не способно учитывать окружающую вас обстановку», — заключил эксперт.