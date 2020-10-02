«Нет контроля»: что сотрудники TikTok думают о продаже сервиса

У продолжающейся драмы, связанной с возможной блокировкой социальной сети TikTok, много действующих лиц — это и владеющая ей китайская компания ByteDance, и президент США Дональд Трамп, и IT-корпорация Oracle, а также миллионы «тиктокеров», которым небезразлична судьба приложения. Кроме того, в нее вовлечены и сотрудники TikTok, в том числе 1500 человек, работающих в американском офисе. Портал Business Insider решил пообщаться с ними, чтобы узнать, что происходит в компании накануне судьбоносной сделки.

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Большинство американских работников TikTok признались, что руководство практически не дает им никакой информации о будущем социальной сети в Штатах.

При этом дело не в конфиденциальности — судя по всему, менеджмент компании также не в курсе всей ситуации.

«У нас не так уж много внутренней коммуникации [по этому вопросу]. Какое-то время было очень много сообщений на тему того, чтобы мы должны быть готовыми к блокировке, но при этом нас не уволят. Кажется, что никто не знает, чем это закончится. Создается ощущение того, что наше руководство не имеет контроля над ситуацией», — сообщил один из сотрудников компании, пожелавший остаться анонимным.

Другие сотрудники заявили, что противоречия, окружающие TikTok в последние несколько месяцев, изменили корпоративную культуру в команде. Некоторые работники-азиаты сообщили, что начали чувствовать себя неуютно на работе, так как главной причиной возможной блокировки TikTok послужили слухи о тайном сборе личных данных американцев с целью передачи их китайским властям.

«Не было никаких сообщений о том, как сделка отразится на нас, или выражения поддержки азиатских сотрудников», — пожаловался один из работников, добавив, что некоторые его коллеги публично выражали радость от того, что компания TikTok «больше не будет принадлежать Китаю».

Некоторые выразили скепсис в отношении Oracle как потенциального будущего владельца американских активов TikTok.

«Я хочу работать в ByteDance из-за ее международного охвата и инновационных технологий. Мы пока ничего не знаем о сделке с Oracle, но пока это выглядит так, как будто фокус компании будет смещен на англосаксонские рынки под руководством бренда без какого-либо опыта в потребительских сервисах или схожих технологиях. Я постараюсь быть непредвзятым, но это — не те возможности, ради которых я оставил предыдущую работу», — заявил источник внутри TikTok.

Судьба TikTok в США пока еще остается неизвестной. В начале этой недели федеральный судья США Карл Николс заблокировал указ Дональда Трампа о запрете на скачивание сервиса из официальных магазинов приложений, который должен был вступить в силу 28 сентября. Между тем сотрудники, опрошенные Business Insider, признались, что за последние несколько месяцев они привыкли к неопределенности статуса TikTok в США и попросту устали волноваться об этом.