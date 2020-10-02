Утечка перед презентацией: как выглядит iPhone 12

Предзаказ на новый iPhone 12 назначен на 16 октября, сообщает Next News Source со ссылкой на информацию интернет-магазина Tmall, слитую в китайские социальные сети.

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Ранее эту же дату сообщил представитель одного из британских мобильных операторов, знакомый с ситуацией. Несмотря на то что Apple пока не дала официального подтверждения слухам, все новые и новые утечки дают основания полагать, что

презентация линейки iPhone 12 состоится 13 октября.

По предварительным данным, старт продаж новых моделей начнется 23 октября.

В слитых с Tmall данных также были обнаружены фотографии iPhone 12 Pro Max в двух разных цветах — темно-синем и красном.

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Судя по снимкам, новые смартфоны от Apple будут действительно похожи на iPhone 4 своим внешним видом. Кроме того, на задней панели рядом с тройной камерой можно увидеть сканер LiDAR.

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Если ранее сообщалось, что Apple готовит к релизу четыре новые модели iPhone 12, то на этой неделе немецкий портал WinFuture опубликовал материал о том, что магазины готовятся к продажам сразу пяти «двенадцаток».

По слухам, базовая модель, которая станет самой бюджетной в линейке, будет выпущена в шести разных цветах: черном, белом, синем, красном, желтом и коралловом.

Объем внутренней памяти устройства составит 64 ГБ, 128 ГБ и 256 ГБ.

При этом другие четыре модели из линейки iPhone 12 будут иметь более сдержанную цветовую палитру, ограниченную белым, черным и серебристым цветами. Варианты объема памяти для этих смартфонов будут включать в себя 128 ГБ, 256 ГБ и 512 ГБ.

Ранее стало известно о том, что Apple откажется от бесплатных наушников EarPods, которые ранее прилагались к каждому новому смартфону — эти изменения затронут и iPhone 12. Подтверждающая это информация была обнаружена в коде бета-версии операционной системы iOS 14.2.

В iOS 14 и более ранних версиях операционной системы есть упоминание о снижении воздействия радиочастотной энергии с помощью «прилагаемых наушников» — эту формулировку Apple использовала на протяжении нескольких лет. Однако в iOS 14.2 слово «прилагаемых» неожиданно исчезло, что свидетельствует об изменении комплектации iPhone.

В конце августа в СМИ появилась информация о том, что Apple снимет с продажи две популярные модели iPhone сразу после презентации новой линейки в октябре.

Речь идет об iPhone XR и iPhone 11 Pro. Кроме того, по данным инсайдеров, после релиза линейки под номером 12 цена на iPhone 11 в официальном магазине будет снижена до $549, что на $150 меньше изначальной стоимости.

Отказ от выпуска устаревших моделей после презентации новых является стандартной практикой для Apple — так, во время прошлогоднего мероприятия, на котором был представлен iPhone 11, из магазинов бренда пропали iPhone XS и iPhone XS Max. Еще одним годом ранее был снят с производства iPhone X.

Учитывая, что весной этого года Apple выпустила iPhone SE (2020), который значительно превосходит бюджетный iPhone XR по характеристикам, вероятный отказ от последнего кажется логичным и понятным.