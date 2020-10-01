Пицца в награду: сотрудников Amazon принуждали скрывать травмы

Администрация складов Amazon намеренно занижает статистику по несчастным случаям и травмам на рабочем месте, сообщает портал Reveal со ссылкой на источники. Как сообщил изданию бывший медработник одного из таких объектов Остин Вендт, менеджеры компании устраивали вечеринки с пиццей для сотрудников, если они отрабатывали смены без происшествий, мотивируя их скрывать реальные данные.

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По словам Вендта, все работники склада DuPont, на котором он работал, знали, что пицца является наградой для тех команд, которые не сообщали о происшествиях.

В результате некоторые сотрудники выходили на работу травмированными и не обращались за медицинской помощью, потому что не хотели подводить своих коллег.

Как следует из статистики, переданной Reveal, на объекте DuPont в 2019 году был зафиксирован антирекорд по травмам сотрудников среди всех 150 складов компании в США.

Так, на 100 работников приходилось 22 серьезных повреждения, что в пять раз превышает среднее число по стране.

В Amazon отказались комментировать вечеринки с пиццей, с помощью которых менеджеры отвлекали сотрудников от несчастных случаев, заявив о том, что руководители складов регулярно проводят различные мероприятия, которые способствуют формированию культуры безопасности в компании. Также представительница пресс-службы добавила, что Amazon тщательно фиксирует все несчастные случаи на своих объектах и сообщает о них в соответствующие органы.

Известно, что на складах Amazon активно применяются роботы — это сделано для автоматизации некоторых процессов и избавления людей от рутинной работы. Однако, по данным Reveal, технический прогресс на объектах компании привел к увеличению количества травм среди сотрудников.

Журналист портала Уилл Эванс проанализировал статистику со всех складов Amazon за последние четыре года и обнаружил, что

количество серьезных травм на рабочих местах на тех складах, где есть роботы, на 50% выше, чем на объектах, где роботов нет.

Amazon отреагировал на это расследование, заявив, что «репортер неправильно интерпретировал данные».

«Те внутренние документы, которые он якобы получил, демонстрируют лишь одну вещь — нашу глубокую сосредоточенность на проблемах безопасности», — сказал представитель компании.

Впервые роботы появились на складах Amazon в 2012 году. По словам сотрудников Amazon, работающих на складах, привлечение к работе роботов усложнило их жизнь, так как на объектах увеличились квоты продуктивности. Чтобы соответствовать новым нормам, сотрудникам приходится пренебрегать мерами безопасности.

Кроме того, по меньшей мере один раз робот стал непосредственной причиной травм сотрудников Amazon. В декабре 2018 года свыше 50 работников склада пострадали в результате инцидента с автоматом, который случайно проткнул баллон со спреем, предназначенным для отпугивания медведей. 24 пострадавших были отправлены в близлежащие больницы с симптомом затрудненного дыхания.