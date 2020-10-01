«Угроза здоровью»: штаб Трампа обвинил беженцев в пандемии

Компания Facebook заявила об удалении серии рекламных постов предвыборного штаба Дональда Трампа, сообщает NBC News. В них говорилось о том, что беженцы, прибывающие в США, могут способствовать распространению коронавируса.

Эти публикации включали в себя видео соперника Трампа на выборах Джо Байдена, в которых он рассуждает о границах государства. Поверх ролика был наложен текст со словами «угроза здоровью».

В видео также утверждалось, что Байден хочет увеличить приток беженцев из Сирии, Сомали и Йемена в Штаты на 700%. Источник информации в рекламе указан не был.

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Это видео распространялось в десятках разных вариантов во Флориде, Огайо, Мичигане и ряде других штатов. Если верить статистике Facebook, эта реклама появлялась в ленте новостей около 500 000-1 000 000 резидентов Северной Калифорнии. Она была запущена 28 сентября, а уже 29 сентября администрация социальной сети ее удалила.

«Мы заблокировали эти публикации, поскольку мы не допускаем утверждений о том, что безопасности, здоровью или выживанию народа могут угрожать люди определенной национальности или имеющие иммиграционный статус», — заявил официальный представитель Facebook Энди Стоун.

Штаб Трампа не согласен с позицией соцсети.

«Когда дело доходит до вывода нашей нации из кризиса и приближения Великого американского возвращения, граждане США могут рассчитывать только на президента Трампа», — сообщила представительница штаба Кортни Парелла.

В августе текущего года Facebook удалил со своих платформ видео Трампа, в котором он заявил, что дети обладают иммунитетом к COVID-19.

«Это видео содержит в себе недостоверные утверждения о том, что группа людей обладает иммунитетом к COVID-19, что является нарушением наших правил касательно распространения вредоносной информации о коронавирусе», — заявил тогда официальный представитель социальной сети.

Вскоре после этого инцидента предвыборный штаб нынешнего президента США обвинил социальные сети в «предвзятости».

«Новый день, новое проявление откровенной предвзятости Кремниевой долины по отношению к президенту, когда правила работают только в одном направлении», — заявила Кортни Барелла.

В сентябре стало известно, что Facebook запретит публикацию политической рекламы на последней неделе перед президентскими выборами в США, после чего компания также столкнулась с критикой сторонников Дональда Трампа. По словам главы социальной сети Марка Цукерберга, Facebook не будет выпускать новую политическую рекламу за неделю до выборов, так как останется слишком мало времени для того, чтобы избиратели могли здраво оценить и осмыслить новые заявления кандидатов. Однако в штабе нынешнего президента США этот шаг расценили как попытку цензуры со стороны «мафии из Кремниевой долины».

«В последние семь дней перед самыми важными выборами в нашей истории президенту Трампу будет запрещено защищать себя на крупнейшей онлайн-платформе в Америке. Когда миллионы избирателей будут принимать важное решение, президента будет затыкать мафия Кремниевой долины, которая в то же время позволит корпоративным СМИ размещать свою предвзятую рекламу, чтобы склонить в свою сторону людей из ключевых штатов», — сказала заместитель пресс-секретаря предвыборной кампании Трампа Саманта Загер.