Сроки горят: создатели Cyberpunk 2077 перешли на шестидневку

Разработчик игры Cyberpunk 2077 CD Projekt Red установил обязательную шестидневную рабочую неделю для сотрудников, сообщает Bloomberg. Ожидается, что новые правила будут действовать вплоть до релиза новой RPG от польской студии, который назначен на 19 ноября.

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Изначально игра должна была увидеть свет в апреле текущего года, но разработчики решили перенести ее выход на сентябрь. К июню стало понятно, что CD Projekt Red вновь не успевает, поэтому релиз был во второй раз перенес — на этот раз сразу на ноябрь.

По словам руководителей студии, команде, работающей над игрой, потребовалось дополнительное время на оптимизацию игры, устранение багов и недочетов.

«Мы хотим, чтобы Cyberpunk 2077 стал игрой, которая останется с вами на долгие годы. Мы надеемся, что однажды вы поймете, почему нам пришлось на это пойти», — говорилось в заявлении CD Projekt RED.

Однако, судя по введенной шестидневке, и этого времени оказалось мало.

На этот раз студия решила отказаться от очередного переноса, но форсировать работу над игрой с помощью кранчей — так в игровой индустрии называют аврал, когда сотрудникам приходится работать больше 40 часов в неделю, чтобы выполнить план.

Зарубежные СМИ сразу же припомнили, что в 2019 году сооснователь CD Projekt RED Марчин Ивински публично обещал, что студия не допустит кранчей.

Тогда он заверял, что студия хочет стать «более гуманной и относиться к людям с уважением».

В интервью с журналистом Джейсоном Шрайером Ивински заявил, что не будет заставлять своих сотрудников работать сверхурочно, если они этого не захотят. По его словам, студия «выражает свою приверженность» этому правилу.

Тем не менее принципы компании отошли на второй план, когда на горизонте замаячил скорый релиз Cyberpunk 2077. Об этом говорится в письме главы студии Адама Бадовски, направленном сотрудникам компании. В тексте говорится о том, что пришло время исправить многочисленные баги и глитчи игры.

«Начиная с сегодняшнего дня, вся команда разработчиков переходит в режим ускорения», — пишет Бадовски, пояснив, что это означает стандартные часы работы плюс один рабочий выходной. Сверхурочная работа будет оплачиваться в соответствии с трудовым законодательством Польши.

«Я беру на себя всю ответственность за принятое решение.

Я знаю, что это прямо противоречит тому, что мы говорили о кранчах.

Это также прямо противоречит тому, во что я верил некоторое время назад — что сверхурочная работа не должна появляться на повестке дня. Но другие способы решения этой проблемы мы уже использовали», — говорится в письме главы CD Projekt RED.

Cyberpunk 2077 — новая экшн-RPG, действие которой развернется в вымышленном городе Найт-Сити. Известно, что игрока ждут три разных сценария в начале игры — в зависимости от того, какую предысторию героя он выберет. Сообщается, что выбор персонажа в самом начале игры окажет влияние на весь геймплей.

Из дебютного трейлера Cyberpunk 2077 стали известны подробности сюжета — протагонист Ви вместе со своим другом Джеки пытается достать чип бессмертия, позволяющий жить вечно. Джеки представляет Ви некому Декстеру Дешону, который является очень важным персонажем во вселенной игры. Дешон рассказывает Ви и Джеки о том, как получить чип бессмертия, но миссия ожидаемо идет не по плану.

Игра будет выпущена на PC, PlayStation 4 и Xbox One. Разработчики обещают, что все пользователи, которые купят игру для двух последних консолей, получат бесплатную возможность перенести ее на устройства нового поколения PlayStation 5 и Xbox Series X, выход которых состоится в ноябре 2020 года.