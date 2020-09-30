Убрали из комплекта: iPhone 12 лишится наушников

Компания Apple откажется от бесплатных наушников EarPods в комплекте с новыми iPhone — об это свидетельствует код бета-версии iOS 14.2, сообщает портал MacRumors.

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Известно, что в iOS 14 и более ранних версиях операционной системы есть упоминание о снижении воздействия радиочастотной энергии с помощью «прилагаемых наушников» — эту формулировку Apple использовала на протяжении нескольких лет.

Однако в iOS 14.2 слово «прилагаемых» неожиданно исчезло.

iOS 14.2 beta 2 removes mention of included earbuds in iPhone box ahead of iPhone 12. Seems like there might not be EarPods pic.twitter.com/F8JZYWJscy — The Tek Effect (@TheTekEffect) September 30, 2020

Это дает основания предположить, что бесплатные наушники Apple «прилагать» больше не собирается и линейка iPhone 12 останется без EarPods в комплекте.

Эта информация соответствует прогнозу известного аналитика Мин-Чи Куо, который тот давал еще в мае текущего года. Тогда Куо заявил, что Apple может отказаться от бесплатных вкладышей, чтобы подстегнуть продажи второго поколения беспроводных наушников AirPods.

Если стандартные EarPods можно приобрести дополнительно за $29, то даже базовая модель AirPods обойдется покупателю в $159. Мин-Чи Куо допустил, что компании придется устроить некую акцию со скидками на AirPods, чтобы подстегнуть потенциальных владельцев iPhone 12 на покупку и нового смартфона, и комплекта беспроводных наушников к нему.

Ранее в СМИ также появилась информация о том, что из комплектации новой линейки iPhone 12 пропадет адаптер питания. Этот слух подтверждает релиз новой модели смарт-часов Apple Watch Series 6, в коробке с которыми также нет адаптера. В Apple объяснили, что пошли на такой шаг для защиты окружающей среды, так как практически у всех пользователей есть адаптеры от предыдущих смартфонов и новые по сути не нужны.

Несмотря на то что это решение является разумным с экологической точки зрения, учитывая сотни миллионов iPhone, которые Apple продает ежегодно, отказ от зарядного устройства в комплекте очевидно создаст ряд неудобств для пользователей, у которых нет лишнего адаптера, а также для тех, кто покупает «яблочный» гаджет впервые. Базовый адаптер на 5 Вт в официальном магазине компании стоит $19, в то время как адаптер на 18 Вт, идущий в комплекте с моделями iPhone 11 Pro, обойдется покупателю в $29.

Дата презентации iPhone 12 пока не была объявлена официально, но, по данным источников, мероприятие состоится 13 октября. При этом предзаказы на новые смартфоны начнутся 16 октября, а старт продаж намечен на 23 октября.

По данным инсайдера Джона Проссера, Apple отправит первую партию новых смартфонов в магазины уже 5 октября, накануне презентации. При этом речь идет лишь о двух «бюджетных» моделях: iPhone 12 mini с диагональю 5,4 дюйма и iPhone 12 с диагональю 6,1 дюйма. Флагманские модели станут доступны для покупки позднее — вероятно, в ноябре.

Apple's first shipment of final iPhone 12 units is going out to distributers on October 5th



The shipment includes:



iPhone 12 mini 5.4

(Definitely the final marketing name)

-64/128/256



iPhone 12 6.1

-64/128/256



Event on October 13, as I mentioned before. — Jon Prosser (@jon_prosser) September 29, 2020

Ранее сообщалось, что фабрика партнера Apple Foxconn в китайском городе Чжэнчжоу перешла на круглосуточный режим работы, чтобы успеть завершить производство iPhone 12 к старту продаж. Как заявляют местные СМИ, сотрудникам завода не дают отпуска и предлагают крупную денежную компенсацию за сверхурочные часы.