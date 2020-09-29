«Все когда-нибудь умрут»: Маск отказался прививаться от COVID-19

Илон Маск заявил, что он и его семья не будут прививаться от коронавируса, когда появится вакцина. Соответствующее заявление глава Tesla сделал в подкасте Sway корреспондента New York Times Кары Свишер.

Во время диалога Свишер спросила у Маска о прививке от COVID-19, на что миллиардер ответил, что она его не интересует. По словам бизнесмена, коронавирус не коснется ни его, ни его детей.

При этом нет никаких доказательств того, что Илон Маск и его семья менее подвержены коронавирусу, чем остальные граждане США. При этом Штаты возглавляют антирейтинг по количеству выявленных случаев заболевания COVID-19. С начала пандемии от последствий вируса скончались свыше 200 тыс. американцев разных возрастов.

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В своем подкасте Кара Свишер напомнила, что ранее Илон Маск сталкивался с проблемами из-за своих радикальных взглядов на пандемию и карантин. Так, весной этого года он поругался с властями округа Аламида, где располагается один из заводов Tesla, так как они не разрешали ему возобновить производство, настаивая на самоизоляции для рабочих. Сам Маск считал самоизоляцию «домашним арестом», пообещав «ноль новых случаев вируса к концу апреля». Когда же его прогнозы не оправдались, в своем Twitter-аккаунте он потребовал «освободить Америку», продолжая утверждать, что карантин является бесполезным.

По словам Маска, вопрос с ограничительными мерами является настолько острым, что «рациональность отходит на второй план».

«По большому счету, у нас есть вирус с очень низким уровнем смертности и высокой заразностью. Вирус с низким уровнем риска для молодежи и высоким для пожилых. По сути, правильным решением в этой ситуации было бы не останавливать всю страну целиком. Однако я думаю, что все, для кого это является реальной угрозой, должны отправиться в карантин, пока шторм не минует», — сообщил миллиардер в рамках подкаста.

Когда ведущая обратила внимание на то, что в ходе спасения человечества, о котором часто говорит Маск, могут погибнуть люди, миллиардер отреагировал по-философски: «Все когда-нибудь умрут». По его словам, необходимо соблюдать баланс, который служит «высшему благу». Что же касается карантина, то меры, принятые властями, убили в миллиардере «веру в человечество» из-за своей иррациональности.

В июле текущего года филантроп Билл Гейтс, чей благотворительный фонд финансирует разработку вакцины от COVID-19, заявил, что Илону Маску нужно сосредоточить свое внимание на тех областях знаний, в которых он разбирается, вместо того, чтобы распространять дезинформацию о коронавирусе.

По словам Гейтса, комментарии Маска о COVID-19 являются «возмутительными».

«Илон позволяет себе возмутительные комментарии. При этом он не разбирается в вакцинах. Он создает отличные электроавтомобили. И его ракеты тоже высокого качества. Поэтому он может говорить об этих вещах. Я надеюсь, что он не путает их с теми отраслями, в которых не разбирается», — подчеркнул Билл Гейтс.