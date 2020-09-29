Шпион на запястье: в чем опасность смарт-часов

Умные часы и другие носимые устройства, относящиеся к интернету вещей (IoT), обладают слабой защищенностью с точки зрения информационной безопасности, сообщил РИА «Новости» ведущий менеджер по продвижению Crosstech Solutions Group Ильяс Киреев. Это означает, что киберпреступник с навыками взлома может получить доступ к гаджету и с его помощью перехватить конфиденциальную информацию пользователя, так как уязвимости в смарт-часах создают для хакеров благоприятные условия.

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«Данные могут утекать как через интернет, так и по Bluetooth. Критические уязвимости Bluetooth позволяют выполнить на устройстве произвольный вредоносный код и получать полный контроль над системой устройства, также осуществить атаку «человек посередине», что приводит к несанкционированному перехвату данных пользователя», — пояснил Киреев.

По словам эксперта, при помощи данных, которые фиксируют смарт-часы, злоумышленник может узнать PIN-код от банковской карты и пароли к интернет-аккаунтам жертвы.

Кроме того, производители таких устройств часто хранят всю информацию на своих серверах «в одном месте», из-за чего одной хакерской атаки на них достаточно, чтобы получить персональные данные десятков тысяч клиентов компании.

Свои опасения насчет того, что смарт-часы могут выступать в роли шпиона, который всегда находится на запястье, уже давно высказывают законодатели в разных странах мира. Так, Федеральное сетевое агентство Германии, которое занимается регулирование телеком-индустрии, еще в 2017 году ввело запрет на продажу умных часов для детей. Ведомство заявило, что устройства со встроенной функцией слежения нарушает закон ФРГ.

По данным сетевого агентства, большое количество смарт-часов на немецком рынке оснащены «подслушивающей» функцией. У таких умных часов есть SIM-карта и некоторые функции полноценного смартфона, которые можно контролировать удаленно через мобильное приложение. Имеющий к нему доступ человек может заставить часы набрать номер без ведома владельца часов, а затем подслушать, что происходит вокруг него, включая звуки на улице или разговоры с другими людьми.

Чтобы защитить детей от злоумышленников, было принято решение запретить такие устройства на законодательном уровне. Те родители, чьи дети уже имели такие гаджеты, были обязаны уничтожить их.

Опасность для несовершеннолетних представляют не только смарт-часы, но и любые устройства интернета вещей, включая умные игрушки. В той же Германии ранее была запрещена IoT-кукла Cayla, которая могла общаться с ребенком, отвечая на его вопросы с помощью поисковой функции в интернете. Впоследствии эксперты выяснили, что Cayla передавала записанные разговоры третьим лицам, которые, предположительно, занимались их расшифровкой.

«К сожалению, безобидный внешний вид и простой интерфейс умных игрушек создают иллюзию полной их безопасности и родители забывают про элементарные правила безопасности при обращении с устройствами интернета вещей. Сам же ребенок зачастую еще не способен заметить признаки взлома в работе устройства или понять, общается он в интернете с дружелюбным героем игры или реальным злоумышленником», — рассказал «Газете.Ru» заместитель генерального директора Infosecurity a Softline Company Игорь Сергиенко.